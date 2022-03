Le Centre commercial Rivière-du-Loup vendu au Groupe Mach

Le Groupe Mach a fait officiellement l’acquisition du Centre commercial Rivière-du-Loup le 1er mars dernier. En fait, l’entreprise québécoise a acheté 42 propriétés faisant auparavant partie du portefeuille du Fonds de placement immobilier Cominar.

L’entité en sol louperivois portera dorénavant l’appellation Carrefour Rivière-du-Loup Inc. Le complexe commercial est situé au 298, boulevard Armand-Thériault. Il a une superficie de 275 000 pieds carrés, plus d’une soixantaine de places d’affaires et 1700 stationnements. On note qu’il est une destination de magasinage prisée par les gens de la région puisqu’il est le seul centre de cette importance dans un rayon de 100 kilomètres.

«Nous pouvons être fiers d’intégrer ces 42 propriétés à notre parc immobilier. Ce qui nous rend encore plus fiers, c’est d’accueillir une centaine de nouveaux visages qui s’ajoute à notre plus important actif : l’équipe Mach», mentionne Vincent Chiara. Mach accueille également 800 nouveaux locataires.

Les propriétés acquises représentent 9 millions de pieds carrés d’espaces de bureaux et commerciaux qui s’ajoutent au portefeuille immobilier du groupe, qui compte désormais près de 40 millions de pieds carrés. Avec cette acquisition, Mach consolide sa position de premier propriétaire immobilier privé au Québec et accroit rapidement sa présence en Ontario.

L’entreprise ajoute qu’elle conserve ainsi ces actifs au sein d’intérêts québécois et mise sur les centres commerciaux régionaux, en qui elle continue de voir beaucoup de potentiel. Mach possède aussi plusieurs fleurons québécois tels que l’édifice Sun Life, le 1000 De La Gauchetière, la Tour CIBC et la Place Victoria à Montréal.