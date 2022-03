Erick Drapeau raconte les origines d’Étincelle publicité et marketing

Le copropriétaire d’Étincelle publicité et marketing Erick Drapeau était l’invité du dernier diner-conférence du Centre des dirigeants d’entreprise de la région de Rivière-du-Loup le 3 mars à l’Hôtel Levesque. Il a partagé son parcours qui l’a mené de ses études en communications vers le démarrage de son entreprise à la fin des années 1990.

Après avoir étudié au Cégep de Limoilou en communications, il s’est dirigé vers des études en communication publique de l’Université Laval. «Rivière-du-Loup c’est une ville de communications. Déjà quand j’étais adolescent, il y avait les stations de télé, les stations de radio, deux journaux», explique Erick Drapeau. Il s’est aussi impliqué à la radio et à la télévision communautaire. Sa passion pour ce milieu ne l’a jamais quitté.

Erick Drapeau a décroché un emploi en marketing aux Galeries Trois-Pistoles à son retour en région. Déjà, l’idée d’Étincelle avait germé dans son esprit, lors d’une simulation de campagne promotionnelle en protection incendie pour le secteur de Québec. «J’avais beaucoup de volonté. Je m’étais trouvé un studio d’enregistrement pour les clients qui voulaient de la publicité radio. Au départ, Étincelle dans ma tête au début c’était une agence de publicité radio avec des narrateurs pour les différentes stations de radio au Québec», ajoute-t-il. Cette mission s’est rapidement révélée comme étant trop limitative. Son entreprise a commencé modestement, dans le sous-sol de ses parents. En 1999, Erick Drapeau a remporté le prix travailleur autonome du gala des Prestiges. «À la fin de 1996, c’était déjà clair dans ma tête que je quittais mon emploi et qu’Étincelle me procurerait assez d’argent pour survivre.»

En 2001, il a recruté son frère Steeve Drapeau, qui travaillait au St-Laurent Portage. Les deux font encore la paire. L’entreprise s’est incorporée en 2002 et elle a déménagé aux locaux situés sur le boulevard de l’Hôtel-de-Ville un an plus Tard. Étincelle publicité et marketing fêtera d’ailleurs son 20e anniversaire en s’installant sur la rue Lafontaine.

Vitalité Économique est un magazine d’Étincelle publicité et marketing destiné aux entrepreneurs de la région. La recette, efficace à Rivière-du-Loup, a été exportée à Rimouski, à Montmagny-Lévis et rejoindra bientôt le Centre-du-Québec. L’entreprise a récemment acheté le Salon de l’habitation.

Il est possible d’écouter la baladodiffusion enregistrée avec Erick Drapeau en suivant ce lien : https://youtu.be/gb6P9Q_3d_I