L'Hôte-Bar cessera ses activités en juin

La bâtisse abritant L'Hôte-Bar de Rivière-du-Loup, qui a pignon sur la rue Lafontaine, a changé de main cet automne. Martin Pomerleau a confirmé que la société qu'il détient avec sa conjointe Mylen Ouellet s'en est portée acquéreur.

Quant au bar, toujours la propriété de Célestin Simard, il pourra poursuivre ses opérations jusqu'au 30 juin prochain. Le couple entend ensuite changer la vocation de l'immeuble.

«On a le projet d'implanter des loyers de type trois et demi à l'étage supérieur et de conserver un espace commercial en bas. De toute façon, au rez-de-chaussée, on ne pas peut pas mettre autre chose que du commercial», a confirmé M. Pomerleau.

Toutefois, l'homme d'affaires dit avoir reçu une proposition qui lui permettrait de louer entièrement la bâtisse. «Je ne peux pas en dire plus, mais je suis ouvert à toutes sortes de propositions jusqu'à ce que nous ayons débuté les travaux», a ajouté Martin Pomerleau.

Quant à la fameuse étoile lumineuse, le nouveau propriétaire entend la conserver en place à moins d'une demande d'un futur locataire.