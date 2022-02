Une terrasse urbaine sera aménagée sur le toit de la P’tite Grenouille à Rivière-du-Loup

Les propriétaires du Loft et de la P’tite Grenouille à Rivière-du-Loup diversifieront leur offre dès cet été en aménageant une terrasse urbaine végétale sur le toit du bâtiment situé sur la rue Lafontaine. Les travaux menés par Kamco Construction devraient débuter en avril.

Il sera ainsi possible de prendre un verre avec des amis en ayant une vue partielle sur le fleuve en plein centre-ville, à ce nouveau commerce appelé «Le Roof». À noter que les deux autres entreprises demeureront ouvertes en conservant leurs propres activités. Étant donné que les possibilités d’expansion physique des commerces étaient limitées, les propriétaires ont décidé d’agrandir…avec la construction d'un nouvel étage.

La terrasse sera donc saisonnière, partiellement couverte et chauffée. Les travaux de renforcement de structure à l’intérieur du bâtiment ont déjà débuté et le chantier sur le toit sera lancé au début du mois d’avril. «Aussitôt qu’il fera beau, on veut être ouvert […] C’est un projet auquel on pensait depuis quelque temps déjà. La pandémie l’a retardé, mais nous avons décidé d’aller de l’avant quand même», affirme le copropriétaire du Loft et de la P’tite Grenouille, Pier-Olivier Ruest.

La nouvelle terrasse dessinée par Architecture Daniel Dumont aura une capacité de 110 places assez et d’environ 130 personnes au total. «Ça vient compléter notre offre de services. Les terrasses sur le toit sont à la mode un peu partout, il y en a beaucoup à Montréal, et ça nous permet de garder nos affaires au même endroit, précise Pier-Olivier Ruest. C’est un projet avec une portée touristique. Ça ne peut pas être mauvais de diversifier l’offre. Les gens vont vouloir venir veiller à Rivière-du-Loup, c’est bon pour tout le monde, les autres commerces de la rue Lafontaine, les hôteliers aussi».

La rénovation des façades du bâtiment est la dernière phase de ce projet de réaménagement et elle devrait être complétée en 2025-2026.