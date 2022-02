Dépanneur Jacques Lamonde encourage la conciliation études-travail

COSMOSS Témiscouata profite des Journées de la persévérance scolaire pour dévoiler l’employeur gagnant de la troisième édition du concours «Mon boss c’est le meilleur !¢, soit le couple formé par Meyranie Lamonde et Yannick Bélanger du Dépanneur Jacques Lamonde de Pohénégamook.

Selon Flavie Bernier, Vanessa Beaulieu et Rémi Sirois qui ont soumis la candidature de leur employeur, plusieurs éléments sont mis en œuvre pour faciliter leur réussite scolaire : «Ils font tout ce qui est possible pour assurer notre réussite éducative, nous apportent soutien et encouragements au quotidien tant au niveau de notre travail que de nos études, nous mentionnent souvent qu’ils sont fiers de nous et nous remercient d’être assidus dans notre travail par des publications Facebook et des récompenses à divers moments de l’année.»

De plus, lors d’un tirage au sort, deux étudiants participant au concours ont remporté un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $ à dépenser dans les commerces de la région, valorisant ainsi l’achat local auprès des jeunes. Fait à noter cette année, le témoignage d’un jeune a particulièrement attiré l’attention du jury. Il s’est vu attribuer la mention coup de cœur du jury et recevra lui aussi un chèque cadeau.

À nouveau cette année, le concours «Mon boss c’est le meilleur !» a contribué à mettre en lumière l’importance des entreprises et organisations qui embauchent des étudiants. La flexibilité des horaires en période d’examens, la valorisation des études ou encore le simple fait de représenter un modèle inspirant sont des facteurs importants de réussite sur le parcours scolaire des jeunes qui concilient études et travail.