Canac vise une ouverture en 2023 à Rivière-du-Loup 

Plusieurs contraintes et circonstances particulières ont ralenti la réalisation du projet au cours des dernières années, mais voilà que la quincaillerie québécoise Canac serait plus prête que jamais de finalement s’installer en sol louperivois. L’entreprise a même l’objectif d’accueillir la clientèle au courant de 2023.

Le moment exact de l’ouverture reste toutefois à être précisé, puisque différentes étapes en vue de la construction doivent toujours être complétées. L’entreprise procède actuellement à la conception des plans et devis et elle devra faire une demande de permis.

«Évidemment, on ne contrôle pas les délais [pour l’obtention du permis, par exemple], alors il est trop tôt pour dire quand les travaux vont débuter officiellement, mais c’est dans les plans. On vise une ouverture quelque part en 2023», confirme Charles Laberge, responsable du développement et de la construction chez Canac.

Depuis l’acquisition d’un terrain situé à l’entrée Ouest de la ville de Rivière-du-Loup, sur la rue Léo-Bourgoin, en 2017, l’entreprise spécialisée dans la distribution de la vente de produits de rénovation et de quincaillerie a dû surmonter plusieurs défis, notamment avec le ministère de l’Environnement. Les échéanciers ont donc dû être repoussés.

M. Laberge assure toutefois que plus rien ne devrait maintenant empêcher l’entreprise de concrétiser son arrivée à Rivière-du-Loup. «On a plusieurs projets en cours, et on ne contrôle pas toujours les délais ou les particularités de chaque dossier, alors parfois il faut en tasser un pour en avancer un autre», a-t-il expliqué, soutenant cependant que l’intérêt envers Rivière-du-Loup est toujours demeuré présent.

«Rivière-du-Loup est un marché qu’on regarde depuis longtemps et on a vraiment hâte de s’y établir», a-t-il ajouté, confirmant partager l’enthousiasme des consommateurs de la région.

L’ouverture d’une nouvelle succursale Canac demande des investissements importants d’environ 10 M$, selon l’entreprise. À terme, l’ouverture du magasin permettra la création de quelques dizaines d’emplois.