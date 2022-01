Frank April, Aglaée Côté et Marie-Ève D’Amours en vedette au CDE

Le Centre des dirigeants d’entreprise de la région de Rivière-du-Loup présente ses podcasts de janvier mettant en vedette des nouveaux dirigeants soit Frank April de la Pizzéria des Battures ainsi qu’Aglaée Côté et Marie-Ève D’Amours de Verbois.

Vous pouvez regarder l’épisode via YouTube en cliquant directement sur cette page (voir les vidéos ci-bas) ou en apprécier l’écoute grâce à au nouveau compte Spotify. Vous y trouverez également tous les podcasts de la saison.

Entrez dans l’univers de Frank April, un passionné de la restauration et de l’hôtellerie, un amoureux de la neige et des montagnes et un fervent de nouveaux défis. Frank nous épate avec un parcours à la fois atypique et inspirant.

Spotify : https://open.spotify.com/episode/0H5Hl4LfgXqk3UJuDwayUv

De leur côté, Aglaée Côté et Marie-Ève D’Amours de Verbois, vous font part de l’importance d’être bien entouré dans la gestion d’une entreprise et de la chance qu’elles ont d’être 4 co-propriétaires solides et unis.

Spotify : https://open.spotify.com/episode/4hXWyiu6TCqRn759mNYnjH

Bravo à ces nouveaux entrepreneurs.