Sylvie Vignet, l’importance de l’écoute en politique municipale

L’ex-mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, était la conférencière du dernier diner organisé par le Centre des dirigeants d’entreprise de la région de Rivière-du-Loup qui se déroulait le 18 novembre à l’Hôtel Levesque. Elle a résumé son parcours professionnel en soulignant l’importance de l’écoute, tant au sein d’une entreprise qu’en politique municipale.

Originaire de Port-Daniel en Gaspésie, Sylvie Vignet est arrivée à Rivière-du-Loup alors qu’elle avait 21 ans. De passage à Rivière-du-Loup pour ouvrir le magasin La Baie et former les employés au Centre commercial de Rivière-du-Loup, elle est tombée en amour avec la ville. Après une déception professionnelle, elle est allée étudier au Cégep de Rivière-du-Loup en gestion financière informatisée, puis a décroché un emploi à Rivière-du-Loup Toyota. Elle y a travaillé pendant une trentaine d’années, tout en contribuant à faire évoluer les mentalités.

«Quand j’ai commencé chez Toyota, j’étais une secrétaire. Tous les hommes qui étaient dans les autres concessionnaires c’étaient des contrôleurs. J’étais LEUR secrétaire. Ça ne marchait pas du tout dans mon esprit. À ce moment-là, il a fallu changer les mentalités. Ce n’était pas par méchanceté, ça marchait comme cela. Maintenant, le poste de contrôleur financier, ça existe pour une femme. Dans ce temps-là, il a fallu se battre pour l’avoir», raconte Sylvie Vignet.

L’ex-mairesse de Rivière-du-Loup Denis Levesque l’a approchée pour faire de la politique. Dans un désir de faire changer les choses, elle s’est impliquée pendant trois mandats comme conseillère municipale pour le secteur de Saint-Ludger. «J’avais beaucoup d’écoute pour les citoyens et je pense qu’ils me l’ont bien rendu», ajoute Mme Vignet.

Sa plus grande fierté? Avoir contribué à faire avancer la Ville de Rivière-du-Loup. «On a une superbe ville. Le développement économique était freiné partout. Il n’y a plus rien qui se passait depuis deux mandats, ça fait huit ans. C’est long. On a reparti ça. C’est une fierté pour moi. Les gens le voient et le constatent, on est rendu ailleurs. On a mis en place ce qu’il faut pour continuer d’avancer.» En octobre dernier, Sylvie Vignet a annoncé qu'elle devenait la directrice générale de Rivière-du-Loup Toyota, après y avoir passé une trentaine d'années de sa carrière. Elle prend ainsi la relève de Richard Pelletier.

La prochaine activité, le diner de Noël du Centre des dirigeants d’entreprise de la région de Rivière-du-Loup, aura lieu le 16 décembre à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup.