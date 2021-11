La Chambre de commerce propose une façon originale de recruter de nouveaux travailleurs en région

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, en collaboration avec l’organisme Univers Emploi, est fière de s’associer à l’initiative «Accueillez un stagiaire» dont l’objectif premier vise le recrutement de main-d’œuvre.

De façon concrète, Accueillez un stagiaire souhaite mettre en lien les entreprises et les établissements d’enseignement offrant des stages afin de faciliter l’accueil de nouveaux stagiaires en milieu de travail. Le programme propose une subvention salariale pour l’embauche de stagiaires de niveau postsecondaire; d’ici au 31 mars 2022, c’est un taux équivalent à 75 % du salaire brut d’un stagiaire qui pourrait être versé, et ce, jusqu’à concurrence de 7 500 $.

Plus de 4 000 subventions salariales pour des stages en entreprises sont actuellement offertes dans 17 régions du Québec dont la région du Bas-St-Laurent. Le programme est rendu possible grâce à un travail de collaboration entre la Fédération des chambres de commerce du Québec, AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi et son réseau provincial et les établissements d’enseignement postsecondaire du Québec.

«Le projet a pour objectif principal de favoriser l’embauche et l’intégration en emploi de stagiaires rémunérés de niveau postsecondaire», a mentionné madame Claudette Migneault, présidente- directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. «Dans un contexte criant de pénurie de main-d’œuvre, nous croyons fermement que cette initiative peut venir en aide aux petites et moyennes entreprises de notre région.»

Les entrepreneurs de la MRC de Rivière-du-Loup souhaitant accueillir un stagiaire sont invités à communiquer directement avec la Chambre de commerce pour déposer leur candidature ou encore obtenir davantage de renseignements.