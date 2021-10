Prelco : les syndiqués se prononceront dimanche

La journée de méditation qui a eu lieu jeudi entre l’entreprise Prelco de Rivière-du-Loup et ses employés syndiqués a porté fruit. Tôt dans la nuit de vendredi, tant la partie patronale que l’exécutif syndical ont accepté les recommandations du médiateur-conciliateur du ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Ainsi, les travailleurs syndiqués se prononceront lors d’une assemblée qui se tiendra dimanche, entre 9 h et 12 h. «On reste confiant dans le processus. Oui, nous avons confiance dans le débouché du vote, mais nous attendrons à dimanche avant de commenter plus encore», a souligné le président et chef de la direction de Prelco, Dominic Lavoie.

Du côté de l’exécutif syndical, le représentant pour le syndicat Unifor, affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Marco Allard, a refusé de parler d’une entente de principe. «C’est une recommandation du conciliateur, mais le syndicat est à l’aise de la présenter à ses membres», a-t-il précisé.

Rappelons que la convention collective des 228 syndiqués est échue depuis le 28 février dernier. Le 16 octobre, les syndiqués ont refusé à 98 % la première offre de l’employeur. Le dimanche 24 octobre, 57 % des 156 employés présents à l’assemblée ont rejeté l’entente de principe conclue quelques jours plus tôt et déclenché une grève illimitée.