Soucy Industriel acquiert Protek Hydraulique

L’entreprise Soucy Industriel de Rivière-du-Loup a fait l’acquisition de son voisin d’en face sur la rue Témiscouata, Protek Hydraulique. «C’est une nouvelle page d’histoire pour Soucy Industriel. Ce qu’ils font, ce sont souvent des choses qui sont demandées en chantier. C’est naturel de travailler ensemble et nous partageons les mêmes valeurs», a commenté Frédérick Soucy, propriétaire de Soucy Industriel.

Jean-Pierre Landry, propriétaire de Protek Hydraulique depuis 10 ans, continuera de travailler dans l’entreprise dans le rôle de directeur adjoint. «Je cherchais de la relève. Ce n’est pas encore la retraite pour nous (Johanne), mais la vente pourra nous permettre de ralentir», a-t-il souligné.

C’est donc une vingtaine d’employés qui s’ajoutent à Rivière-du-Loup pour Soucy Industriel, l’entreprise en compte environ 100 en sol louperivois et 275 au total sur tous ses sites et chantiers au Québec. Marco Kirouac, directeur de l’atelier de fabrication chez Soucy Industriel depuis plus de 20 ans deviendra donc directeur pour les deux ateliers. Tous les emplois seront maintenus, on espère même en créer davantage.

«Il y avait une grande complémentarité entre nos deux organisations. Nous avions d’ailleurs eu la chance de travailler chez Protek cet été, nous avions besoin d’espace pour un gros projet de fabrication et Jean-Pierre nous avait donné l’occasion d’utiliser une partie de ses installations. Nous avons tout de suite vu la complicité de nos équipes et la complémentarité de nos services», a souligné Frédérick Soucy. Il ajoutait qu’il y a beaucoup d’opportunités pour l’hydraulique actuellement, Soucy Industriel pourra dorénavant l’offrir à ses clients, notamment à travers sa division de Fermont.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

«Nous sommes depuis deux ans en planification stratégique, nous aimerions d’ailleurs avoir un pied à terre au port de Gros-Cacouna. (…) Nous aimerions aussi faire une acquisition dans l’ouest de la province, ce qui pourrait faciliter l’embauche d’employés bilingues et notre développement vers le centre du Canada», a noté M. Soucy.

L’entreprise ayant son siège social à Rivière-du-Loup est actuellement à la recherche de 30 à 50 personnes pour combler ses besoins d’ici la fin de l’année. Elle planifie une autre phase de recrutement d’employés, une trentaine environ, en 2022. Soucy Industriel s’est adapté au marché du travail en offrant davantage de souplesse dans les horaires et une rémunération plus que concurrentielle, particulièrement dans le nord québécois.

Célébrant 90 ans de savoir-faire hautement spécialisé, Soucy Industriel est considéré comme un partenaire d'excellence pour assurer la continuité optimale des opérations minières, maritimes et industrielles partout dans l'Est du Canada. L’entreprise offre principalement des services en mécanique industrielle, en soudure spécialisée et en usinage sur place pour l’exécution de travaux majeurs en chantier, en installation et en maintenance.

Il y a maintenant 4 ans, Soucy Industriel annonçait une première acquisition dans la région, ajoutant ainsi un atelier de fabrication et offrant une gamme complète de procédés industriels à sa clientèle. De plus, l’entreprise érigeait en 2019 un tout nouveau siège social à Rivière-du-Loup pour répondre aux futurs besoins engendrés par ces grandes ambitions. La deuxième phase de ce chantier s’amorcera dans les prochaines semaines avec la démolition de la partie restante de l’ancien bâtiment.