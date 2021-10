Investissements majeurs à l’Auberge de la Pointe

Dès aujourd’hui, soit quelques jours à la suite de la fermeture saisonnière, l’Auberge de la Pointe débute un projet d’investissement d’importance de plus de 3,5 M$.

La phase 1 sera complétée d’ici le 1er mai prochain, soit à temps pour le début de la saison 2022. Les travaux de cette première phase consistent à une refonte globale des deux pavillons d’hébergement principaux regroupant 56 chambres. Il y aura notamment l’installation d’un tout nouvel ascenseur pour les 5 niveaux de chambres, une climatisation centrale de dernière technologie ainsi que des balcons privés pour 26 chambres qui n’étaient jusqu’à maintenant équipés que de faux balcon.

L’entrepreneur général qui chapeautera les travaux, Marcel Charest et fils de Saint-Pascal, aura aussi le mandat de refaire l’enveloppe extérieur de ces bâtiments dans un tout nouveau style scandinave des plus chaleureux.

La phase 2 débutera quant à elle à l’automne 2022 pour terminer au printemps 2023 soit juste à temps pour la saison touristique. Elle consistera à la construction d’un tout nouveau bâtiment d’hébergement incluant 16 studios modernes. Cette nouvelle catégorie sera complémentaire aux 107 chambres 4 étoiles déjà existantes. Ce pavillon offrira une vue à 360 degrés avec comme paysage au nord, le fleuve et ses couchers de soleil et au sud, la ville de Rivière-du-Loup.

AUBERGE DE LA POINTE

Depuis l’inauguration de l’Auberge en 1957, les trois générations de gestionnaires ont su développer ce site unique à l’est de Québec. Son créneau de villégiature, santé et affaires et sa grande variété de services d’hôtellerie font de l’Auberge de la Pointe, une destination courue par des touristes de partout. Sachez que les bureaux administratifs de l’Auberge sont ouverts à l’année afin de répondre aux demandes et effectuer les réservations pour la prochaine saison. Pour plus d’informations consultez le aubergedelapointe.com.