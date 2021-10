La Financière agricole soutient les entreprises agricoles et agroalimentaires du Bas-Saint-Laurent

La Financière agricole du Québec a dévoilé le bilan 2020-2021 de ses activités en matière de financement, d'assurance et de protection du revenu auprès des entreprises agricoles du Bas-Saint-Laurent. Ces informations découlent du rapport annuel pour l'exercice financier s'étant terminé le 31 mars 2021.

On note près de 214 millions de dollars en garanties de prêts dont : 207,2 millions de dollars aux producteurs agricoles, dont 178,5 millions aux entreprises laitières et acéricoles; 6,8 millions de dollars aux producteurs forestiers; 283 projets admissibles à une aide financière dans le cadre du Programme Investissement Croissance.

La Financière a offert une aide financière directe et adaptée à la réalité des jeunes de la relève pour des projets structurants : 56 subventions à des jeunes de la relève pour une somme de 1,2 million de dollars; tarifications avantageuses en financement et en assurance.

Près de 50 millions de dollars ont été versés aux producteurs dans le cadre des programmes d'assurance et de protection du revenu couvrant la plupart des risques auxquels font face les entreprises agricoles : assurance récolte (ASREC) saison 2020, 1 297 clients assurés, indemnités totales de 23,8 millions de dollars, dont 22,3 millions aux entreprises produisant des fourrages; assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA), 818 clients assurés, compensations de 18,6 millions de dollars, principalement aux entreprises produisant de l'agneau et du veau d'embouche; Agri-stabilité (année de participation 2019), 1 316 participants, paiements de 1,4 million de dollars; Agri-Québec Plus (année de participation 2019), 874 participants, paiements de 527 000 dollars; Agri-investissement (année de participation 2019), 1 448 participants, contributions gouvernementales de 1,7 million de dollars; Agri-Québec (année de participation 2019), 1 009 participants, contributions gouvernementales de 3,8 millions de dollars.

«Alors que nous célébrons le 20e anniversaire de La Financière agricole, nous sommes fiers d'avoir gardé le cap, malgré le contexte de la pandémie, en continuant d'exercer un leadership fort pour soutenir le développement des entreprises agricoles et agroalimentaires du Québec. Cette année, l'organisation a redoublé d'effort pour déployer de nombreuses mesures afin d'accompagner les producteurs de même que la relève agricole. Par le fait même, nous avons poursuivi notre travail pour bonifier notre offre de produits pour encourager les bonnes pratiques agroenvironnementales. Les résultats présentés aujourd'hui démontrent que nous sommes un partenaire stratégique pour le secteur agricole et que nous continuons de prendre une part active dans l'effort collectif pour accroître l'autonomie alimentaire du Québec», a commenté Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec.

«Cette année, l'accompagnement de la clientèle est demeuré la grande priorité. Nos équipes ont déployé tous les moyens nécessaires pour assurer la continuité de nos activités avec une rapidité et une agilité qui méritent d'être soulignées. C'est d'ailleurs ces qualités qui ont permis de maintenir un taux de satisfaction de 86 % accordé par notre clientèle à l'égard des services rendus auprès des entreprises agricoles et forestières», a ajouté Alain Proulx, directeur territorial.