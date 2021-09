SÉMER : un pas de recul pour mieux avancer

Deux ans et demi après avoir annoncé que la SÉMER renonçait à la production de gaz liquéfié afin de se convertir dans la production de gaz comprimé, puisque «le marché n’est plus là», voilà que son président, Michel Lagacé confirme que l’usine de biométhanisation fait marche arrière et revient au gaz liquéfié.

La Société d’économie mixte d’énergie renouvelable (SÉMER) explique ce deuxième revirement de situation par un marché changeant alors qu’elle est liée par une entente à long terme de 20 ans avec Énergir, principal distributeur de gaz au Québec. Quatre options auraient été étudiées avant d'opter pour la production de gaz liquéfié.

MARCHÉ CHANGEANT

«Il y a deux ans, Énergir nous disait "on en veut plus [du gaz liquéfié], on en veut plus". Mais nous avons un partenaire privé comme promoteur, Terix-Envirogaz, a eu des discussions avec Énergir. Il en est ressorti qu’il y avait une ouverture dans le marché. Pour nous ça fait notre affaire», explique Michel Lagacé.

M. Lagacé, qui est aussi maire de Saint-Cyprien, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent soutient que la SÉMER profitera des attributs environnementaux qui lui permettra notamment d’augmenter sa production de gigajoule. «Ça vient assurer davantage de profitabilité pour l’usine donc, c’est mieux», avance-t-il.

PRODUCTION

En mars 2019, les dirigeants de la SÉMER et leurs partenaires se disaient convaincus de voir l’usine de Cacouna en opération avant le début 2020. Plus de deux ans ont passés, est c’est maintenant 2022 qui se retrouve dans leur collimateur.

«Il faut que Québec débloque les fonds, il faut faire l’acquisition d’équipements et procéder à l’installation, nous visons 2022. Mais pour ça, Québec doit fournir un soutien financier.»

C'est la firme PricewaterhouseCoopers qui a été mandatée pour étudier actuellement le dossier de la SÉMER et qui déterminera la viabilité du projet. À ce propos, le président de la SÉMER s'est montré confiant d'obtenir le feu vert. «Toutes nos données vont en ce sens»,lance-t-il.

Rappelons que l’entente avec Énergir prévoit que l’entreprise achètera à la SÉMER la totalité du gaz naturel renouvelable produit par l’usine de biométhanisation sur le site de Rivière-du-Loup au coût de 18,40 $ par gigajoule, en fonction d’une capacité de production de 3 600 000 m3/an, pour un potentiel de revenus de 2,5 millions $ annuellement.

Plus de détails suivront...