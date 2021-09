Univers Emploi : savoir saisir les opportunités véhiculées par la pandémie

Bien que la pandémie ait apporté son lot de défis pour plusieurs entreprises de la région, l’équipe d’Univers Emploi affirme que le confinement aura permis à l’organisation d’adapter et d’améliorer la qualité de son offre de service. En effet, la population peut maintenant bénéficier de sa multitude de services en format hybride, c’est-à-dire en présence ou en ligne.

«Ça a créé une proximité, autant avec nos clients qu’avec nos partenaires», a souligné Nancy Dumont, adjointe à la direction générale. Accompagnée de Gino Albert, le directeur général d’Univers Emploi, Mme Dumont affirme que plusieurs éléments ont été modifiés dans l’environnement de travail et dans le quotidien de l’équipe. «On a beaucoup entendu parler de pénurie de main d’œuvre et de fermetures. Oui, au début ça a été difficile, mais en bout de ligne ça a juste amélioré beaucoup de processus, d’outils de travail et la dynamique de notre équipe», a révélé M. Albert.

En ce qui a trait à l’offre de service à la clientèle, celle-ci est davantage accessible pour tous puisque les intervenants peuvent désormais interagir avec leurs clients via des appels en ligne. «Maintenant, avec le télétravail et tous les outils de communication qu’on s’est donnés, c’est facilement accessible. On est en mesure de rejoindre tout le monde, partout sur le territoire», a expliqué le DG. «Il n’y a plus de limites liées à l’ampleur du territoire», a renchéri Mme Dumont.

Parmi les bénéfices qui sont ressortis de la pandémie pour Univers Emploi, les rencontres avec des partenaires se font beaucoup plus facilement et efficacement, les rencontres d’équipes sont plus fréquentes, et les pertes de temps sont moins grandes depuis l’amélioration de leurs outils de communication.

Gino Albert affirme que plusieurs de ses employés ressentent qu’ils n’ont jamais été aussi près l’un de l’autre, tout en étant chacun dans le confort de leur domicile. «Ils n’ont jamais été autant soutenus et intégrés dans la l’équipe que maintenant grâce à cette adaptation technologique-là», a-t-il indiqué. Désormais, des ateliers en ligne et des capsules préenregistrées sont proposées aux clients, sans qu’ils n’aient besoin de s’inscrire au préalable.

Tout le personnel d’Univers Emploi se dit prêt à attaquer cette nouvelle étape, étant constamment à la recherche des meilleurs moyens pour répondre aux besoins de sa clientèle, mais également pour offrir un environnement de travail favorable à tous les employés. «On est en mesure de s’adapter à la capacité du client de recevoir des services», a assuré le directeur général.

Issu d’une fusion avec des partenaires comme le Carrefour jeunesse emploi, par exemple, Univers Emploi attend plusieurs modifications à sa mission dans les prochains mois. «On va avoir une mission d’animation et de mobilisation des partenaires du milieu, dans la réponse aux besoins des jeunes de 16-35 ans.» Dans la prochaine année, plusieurs discussions seront dédiées à ce nouveau projet afin de mettre au point un plan de match pour offrir le meilleur des services à la clientèle.