La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup accueille sa nouvelle présidente-directrice générale

Les membres du conseil d’administration de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup ont annoncé l’arrivée de Claudette Migneault à titre de nouvelle présidente-directrice générale.

Originaire de la région du KRTB, madame Migneault effectue un retour au Bas-Saint-Laurent après avoir passé les dernières années dans la région d’Ottawa/Gatineau. Ayant œuvré, entre autres, dans le domaine de la gestion en milieu communautaire, elle possède plus d’une vingtaine d’années d’expérience en planification et en coordination de projets et d’événements.

«Nous sommes très heureux d’avoir reçu autant de candidatures de qualité dans le cadre de ce processus d’embauche», de mentionner Guy April, président du conseil d’administration de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. «Notre choix s’est arrêté sur madame Migneault et nous nous comptons très privilégiés de pouvoir compter à la fois sur son expertise et son savoir-faire. Les prochains mois seront très occupés et nous n’avons aucun doute qu’elle saura relever avec brio les tâches qui lui seront confiées.»

La Chambre de commerce profite également de l’occasion afin de remercier chaleureusement Marie-Hélène Collin de son dévouement et de son implication au cours des dernières années en tant que présidente-directrice générale.

Il est à noter que madame Migneault est entrée en fonction le 1er septembre.