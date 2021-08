Plus de 5 millions pour soutenir les entreprises et les organismes de la MRC de Témiscouata

La MRC de Témiscouata, avec le soutien financier du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), s’est dotée d’une entente de vitalisation afin de soutenir des initiatives structurantes pour les communautés témiscouataines.

La MRC reçoit depuis peu, dans le cadre de l’axe vitalisation du volet 4 du Fonds régions et ruralité du MAMH, plus d’un million de dollars par année qui sont injectés dans des projets pour améliorer la vitalité de la région. Les entreprises privées et les organismes sont admissibles et peuvent présenter une demande.

Afin d’orienter les actions qui seront menées grâce à l’entente de vitalisation, la MRC s’est donnée un cadre de vitalisation qui identifie dix axes prioritaires, soit la sécurité, l’attractivité, les communications, l’environnement, les investissements stratégiques pour la compétitivité, la forêt et la transformation du bois, l’agriculture nourricière et l’agroalimentaire, le tourisme, le soutien aux municipalités les plus dévitalisées et l’occupation dynamique du territoire. Les demandes soumises à la MRC sont d’abord analysées par un comité formé du préfet ainsi que des maires des municipalités dont l’indice de vitalité économique est le plus faible. Le conseil rend par la suite une décision pour l’attribution des fonds.

À ce jour, la MRC a financé les projets suivants pour un total de 642 500$ :

- Programme de financement pour mettre en place 25 ressources en service de garde (RSG) pour un investissement maximum de 187 500 $.

- Programmes pour les municipalités afin de leur permettre de se doter d’une borne de recharge pour les vélos électriques dans chacun des quartiers pour un investissement maximum de 180 000 $.

- Agroénergie de l’Est, coop de solidarité pour mettre sur pied un groupement agricole qui permettra de développer 2 volets qui sont : les grandes cultures, dont le panic érigé pour un investissement maximum de 100 000$ et le volet de l’implantation dans les cultures nourricières pour un investissement maximum de 100 000 $.

- Le Verger patrimonial du Témiscouata pour mettre en place un marché mobile pour un investissement maximum de 30 000 $ pour l’année 2021 et 20 000 $ pour l’année 2022.

- Le Réseau Forêt Bois Matériaux pour la réalisation d’une étude afin de déterminer la spécificité des champignons ectomycorhiziens comestibles et l'impact de l'irrigation sur les champignons gourmets des forêts du Témiscouata pour un investissement maximum de 25 000 $.

«Je joins ma voix à mon collègue député de Rivière-du-Loup - Témiscouata, M. Denis Tardif, pour souligner cette belle nouvelle. Les projets sélectionnés auront un effet notable sur la vitalité et le développement du Témiscouata. Les idées novatrices et les actions ciblées viennent répondre aux besoins de la région et j’en suis très fière!», affirme la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest.

Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata déclare : «Nous sommes très heureux de voir le gouvernement nous donner les moyens de nos ambitions pour la vitalité de nos territoires. L’argent mis à notre disposition est affecté en fonction de nos objectifs et de notre plan, ce qui reconnaît le rôle central du monde municipal dans le développement de nos régions.»

Les entreprises et les organismes intéressés à présenter une demande sont invités à consulter le cadre de vitalisation et les documents connexes, disponible sur le site internet de la MRC au www.developpementmrctemiscouata.ca et à contacter le service de développement au 418-899-6275 ou sans frais au 1-877-303-6725.