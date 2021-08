Vincent Beauchesne et Alex Bossé au volant de L’Islet Chrysler

Vincent Beauchesne et Alex Bossé font partie d’un groupe d’investisseurs qui achète le concessionnaire automobile Lord et Frères Ltée de Tourville dans la MRC de L’Islet. MM. Beauchesne et Bossé sont connus pour leur implication dans les opérations des concessions Rivière-du-Loup Mitsubishi et Témis Chrysler.

La transaction sera officielle le 1er septembre prochain. De plus le concessionnaire portera dorénavant l’appellation L’Islet Chrysler. «Nous opérerons le seul concessionnaire automobile de toute la belle région de L’Islet, ce qui fait évidemment notre fierté. En plus de maintenir en place les employés actuels, nous prévoyons créer des emplois supplémentaires», a mentionné Vincent Beauchesne.

«Nous allons nous impliquer dans la communauté et proposer à notre clientèle le même niveau de qualité de service et d’esprit familial qui régnait au sein de la famille Lord. Nous désirons que tous ceux qui entrent chez nous se sentent comme chez eux», a ajouté Alex Bossé qui devient également le directeur général de L’Islet Chrysler.

La concession Lord et Frères était opérée par les frères Claudel, Clermont, Normand et Paul depuis 1985, pour qui l’heure de la retraite a sonné. Fondée en 1947 par la famille Lord, l’entreprise a d’abord consisté en un petit atelier de réparation mécanique avant de devenir une concession Chrysler en 1954.