Un Chocolats Favoris sur la rue Lafontaine en février 2022 

L’entreprise Chocolats Favoris débarque finalement à Rivière-du-Loup. Après des mois de spéculations, une succursale de la célèbre chocolaterie et glacerie québécoise s’installera bel et bien sur la rue Lafontaine, au côté du Symposium Resto Boutique, en février 2022.

Ce nouveau projet chocolaté est celui de l’homme d’affaires d’expérience Nicolas Morin. Il avoue être emballé par l’aventure qui débute. «Le succès et notoriété de Chocolats Favoris sont incroyables. C’est une opportunité d’affaires très intéressante et je suis très fébrile l’idée d’établir un Chocolats Favoris au centre-ville», a-t-il partagé.

M. Morin indique que plusieurs pourparlers ont été effectués avec le franchiseur au cours des derniers mois. Les premières discussions avec l’homme d’affaires Dominique Brown ont également eu lieu il y a quelques années lors de la conférence de ce dernier en sol louperivois.

La succursale louperivoise de Chocolats Favoris, en formule comptoir, offrira tous les services disponibles dans les plus grandes superficies. Il y aura la crème glacée et le chocolat, évidemment, mais également une gamme de produits allant de la fondue aux chocolats fins, sans oublier les produits uniques de fêtes. On devrait y retrouver entre 25 et 30 places assises.

Les travaux de construction devraient commencer vers le mois de novembre et l’objectif est d’ouvrir en février afin de prendre son erre d'aller en vue des vacances estivales. Entre temps, les amateurs de chocolat pourront visiter la chocolaterie pour les festivités de Pâques.

La nouvelle chocolaterie permettra notamment la création de plusieurs emplois dans la région. Déjà, plusieurs postes sont à combler.

Plus de détails suivront…