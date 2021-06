Un nouvel investissement de 2 M$ à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, était à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup le 16 juin pour y annoncer des aides financières à plusieurs établissements hôteliers du Québec dont Les entreprises Quéloup du centre de congrès louperivois qui obtient un prêt de 1 600 000 $ pour un projet de 2 millions de dollars.

L’aide financière totale de 42 M$ a été accordée à 22 entreprises hôtelières situées dans plusieurs régions du Québec pour les soutenir dans 24 projets de rénovation ou d’amélioration de leurs équipements et de leurs infrastructures. Cette contribution financière sous forme de prêt est versée dans le cadre du Fonds de financement pour les établissements hôteliers, un programme mis en place en juin 2020 dans le cadre du Plan de relance touristique lancé par la ministre du Tourisme.

«Au cours de cette dernière année chargée de défis, notre gouvernement s’est engagé à accompagner l’industrie touristique au travers de la crise. S’ajoutant à d’autres mesures d’aide en place, le Fonds contribue à préserver et augmenter la capacité d’accueil si essentielle à la vitalité et à l’attractivité de la destination», a mentionné Caroline Proulx, ministre du Tourisme.

«Il y a une explosion des réservations dans les hôtels de Rivière-du-Loup, nous espérons que la saison sera supérieure à l’été dernier», a ajouté Mme Proulx. Au Bas-Saint-Laurent, Les entreprises immobilières Dumais obtient un prêt de 720 000 $ pour rénover l’Hôtel Le St-Germain à Rimouski.

Pour sa part, Martin Lévesque, directeur général de l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup et actionnaire de Les entreprises Quéloup, un groupe composé de membres de la direction de certains départements de l’établissement, a expliqué plus en détails les travaux qui devraient débuter à l’automne.

«Il y aura 7 nouvelles salles de réunion, une salle de restauration et le réaménagement des cuisines de production notamment», a résumé M. Lévesque. Cette nouvelle partie sera située du côté ouest du bâtiment existant. Rappelons que l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup comprend un total de 298 chambres et attire de nombreux évènements dont plusieurs congrès.

«Je suis très heureux, c’est une excellente nouvelle et ça correspond à un besoin. Le tourisme et le congrès d’affaires, c’est fondamental et du bel argent pour la région», a commenté Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup – Témiscouata.