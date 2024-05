Premier Tech devient actionnaire minoritaire d’Hectiq.AI

Premier Tech poursuit ses investissements en intelligence artificielle et devient actionnaire minoritaire d’Hectiq.AI afin d’accélérer l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’industrie manufacturière. Ce partenariat permettra d’optimiser la production et la prise de décisions grâce à des produits et services basés sur des algorithmes d’apprentissage automatique.

Ce sera également l’occasion pour Hectiq.AI de travailler avec une entreprise multinationale présente dans plus de 28 pays. Hectiq.AI pourra ainsi mettre en valeur son savoir-faire et son expertise.

«Ce partenariat avec Hectiq.AI marque une étape importante dans l’intégration de l’intelligence artificielle dans le secteur manufacturier. Nous pourrons optimiser nos processus et créer des nouveaux produits et services, autant pour Premier Tech que pour nos clients. Nous sommes convaincus que ce nouveau partenariat nous permettra d’aller au-devant de l’innovation et des avancées dans le domaine», affirme Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech.

Pour le directeur scientifique et président fondateur d’Hectiq.AI., Martin Laprise : «C’est un honneur de travailler avec Premier Tech. C’est un privilège de les accompagner dans l’implantation de l’intelligence artificielle dans leurs processus et produits. Notre expertise, combinée à la vaste expérience de Premier Tech, nous permettra de réaliser des progrès importants pour Premier Tech et ses clients.»

L’arrivée de Premier Tech au sein de l’actionnariat d’Hectiq.AI est plus qu’une simple transaction d’affaires. C’est une synergie entre deux équipes passionnées et déterminées à dessiner l’avenir de Premier Tech. Cet engagement commun envers l’excellence amène les deux entreprises à joindre leur expertise dans des domaines en constante évolution.