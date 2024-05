Les lauréats régionaux du Défi OSEntreprendre du Bas-Saint-Laurent sont maintenant connus

Or liquide, nectar d'érable, ou encore élixir d'ambre, les qualificatifs pour présenter le sirop d'érable québécois sont nombreux. Mais s'il n'en tient qu'à lui, le propriétaire de Nokomis et de La Cabane à Mario 2.0, Vincent More, en ajouterait encore. «Une année exceptionnelle et complètement hors normes», lance-t-il. Le copropriétaire de ...