La CODET a poursuivi son travail au Transcontinental

L'assemblée générale annuelle de la CODET a eu lieu le 28 avril 2021. Vingt-deux personnes ont participé à l'assemblée virtuelle, qui s'est déroulée par visioconférence. La présidente Louise Labonté a présenté un rapport détaillé des activités qui ont marqué l'année 2020 à la Corporation.

Malgré le contexte imposé par la pandémie, la CODET a poursuivi son travail, notamment dans l'accompagnement des promoteurs, dans la promotion de l'achat local et dans la gestion de la Route touristique des Frontières. Des travaux majeurs ont aussi mené à l'adoption de nouvelles politiques de gestion, gages d'une saine administration et d'une bonne gouvernance.

Les états financiers présentés à l'assemblée ont fait état de résultats exceptionnels en 2020 et démontré que la CODET est en excellente santé financière. Le plan d'actions et de reddition de comptes pour l'année 2021 a été commenté par Danielle Bard, nouvelle agente de développement entrée en fonctions au début de l'année. Le programme est axé sur des objectifs, des actions et des résultats concrets et quantifiables.

L'assemblée générale a marqué la fin des mandats pour trois membres du conseil d'administration: Gabrielle Ouellet, Gilles Noël et Jonathan Laflamme, qui ont tous apporté une contribution importante à la CODET. Pour les remplacer, trois nouveaux administrateurs ont été élus par l'assemblée: Johanne Levasseur (Caisse Desjardins Transcontinental-Portage), Mance-Émilie Benoit (Corporation du Patrimoine-Vieille Gare de Rivière-Bleue) et Raymond Morin (Coopérative de solidarité Golf du Transcontinental).

Le conseil d'administration de la CODET est formé de onze personnes, dont un(e) délégué(e) de chacune des quatre municipalités du Transcontinental et sept personnes issues du milieu économique et élues par les membres. Outre les personnes mentionnées précédemment, on y retrouve : Catherine Barnabé-Légaré (vice-présidente), André St-Pierre (secrétaire-trésorier), Dany Boutin, Frédéric Breton, Marcel Dubé, Bill Soucy et Claude H. Pelletier.

Plus que jamais la CODET est concentrée sur sa mission et sa vision: favoriser par tous les moyens l'essor économique du Transcontinental, pour qu'il soit une zone d'affaires dynamique et accueillante où l'on retrouve un fort sentiment d'appartenance.