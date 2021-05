Jeux Face4, une touche louperivoise à l’émission Dans l’œil du dragon

L’entreprise familiale Jeux Face4 inc, a attiré l’attention de bien des amateurs de jeux de société et même du dragon Nicolas Duvernois le 10 mai, lors de son passage à l’émission Dans l’œil du dragon sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé. Elle est l’initiative de l’enseignante (et entrepreneure depuis bientôt deux ans) Josianne St-Pierre, originaire de Rivière-du-Loup, de son conjoint Joël Legrand et de leurs enfants, Anaïs et Louis-Noë.

«On suit l’émission Dans l’œil du dragon depuis les débuts. Mon conjoint avait vraiment envie qu’on tente notre chance. On est entré dans le processus des auditions et nous avons été retenus pour les tournages. Les enfants étaient curieux de voir l’intérieur d’un studio de télé. Je suis vraiment contente d’être allée, c’était stimulant et on s’est senti validé par les dragons, il y avait beaucoup de bienveillance», explique Josianne St-Pierre qui habite maintenant La Prairie sur la Rive-Sud de Montréal. Leur discussion avec les dragons a su aussi faire disparaitre leur syndrome de l’imposteur en affaires.

La jeune entreprise démarrée en aout 2019 a fait tourner de nombreuses têtes depuis son lancement. Le dragon Nicolas Duvernois a su flairer le potentiel de Jeux Face4 inc. et a décidé d’offrir ce qui était demandé par les entrepreneurs, soit 20 000 $ pour 20 % de l’entreprise.

Même si elle travaille aussi à développer Jeux Face4 inc, Josianne St-Pierre a décidé de garder son emploi d’enseignante à temps plein. Son conjoint Joël Legrand, un gestionnaire de projets en informatique, s’y consacre maintenant à temps plein.

«On a participé pour l’expérience et pour la publicité que ça nous offrait. Obtenir une offre, c’était la cerise sur le sundae. Depuis notre passage à l’émission, il y a eu beaucoup d’achalandage sur notre site et ça s’est reflété dans nos ventes. C’est plus facile d’entrer chez les détaillants, ça nous a fait connaitre», ajoute Mme St-Pierre.

S’ils sont entrés dans le studio de télévision sans attentes, ils en sont ressortis avec une belle offre de Nicolas Duvernois sur la table. Les entrepreneurs souhaitent bénéficier de son expérience puisqu’il connait bien le secteur des jeux de société.

En juin, Jeux Face4 inc. lancera un jeu sur le thème du voyage pour toute la famille, élaboré en collaboration avec le prof nomade. Les jeux sont créés et illustrés au Québec. Certains lecteurs reconnaitront assurément leur plus populaire, Sul’bord d’la 20, un jeu de découverte du Québec de type génie en herbe. Joël Legrand, Josianne St-Pierre, Anaïs et Louis-Noë ont encore des idées plein la tête pour élaborer de nouveaux jeux au cours des prochaines années.