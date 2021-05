Le CLD des Basques dit « Chapeau aux promoteurs »

L’année 2020, comme partout sur la planète, a été sous le signe de la pandémie. Le CLD des Basques a dû réagir et surtout agir dans des délais incroyables afin d’aider les entreprises de son milieu. Malgré tout, plusieurs projets d’entreprises et de relève ont vu le jour et il y a eu davantage d’interventions régulières que dans une année normale. «Mais, comme toujours, c’est aux promoteurs qu’il faut lever notre chapeau», ont signifié ses dirigeants.

Au cours du dernier exercice, les fonds d’investissement (FLI / FLS / FEE) ont accordé 12 prêts aux entreprises des Basques, pour une somme de 1 045 000 $. Ces projets ont généré des investissements totaux dans le milieu de 2 141 913 $ et la création ou le maintien de 87 emplois.

Concrètement, il s’agit de : programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) - 13 prêts d’urgence ont été consentis pour un montant de 330 000 $; Fonds de développement des entreprises (FDE) - 50 projets pour un montant de 172 690 $ et des investissements générés de 3 048 303 $, ainsi que la création ou le maintien de 357 emplois; Soutien au travail autonome (STA) - À titre de coordonnateur de la mesure gérée par Services Québec, le CLD a accompagné 7 entrepreneurs dans la démarche de démarrage de leur propre entreprise; Fonds de microsubvention - 5 000 $ ont été distribués dans ce fonds.

Le Fonds local d’investissement (FLI) et le Fonds local de solidarité (FLS) continuent de se classer parmi les mieux gérés au Québec. D’ailleurs, le FLS du CLD des Basques s’est encore classé parmi les trois meilleurs fonds au Québec en novembre 2020 dans le cadre des Prix Performance remis par les Fonds locaux de solidarité de la FTQ.

DOSSIERS ET PRIORITÉS

L’équipe a multiplié les démarches pour le projet de centre communautaire multifonctionnel et de bonnes nouvelles s’en viennent bientôt à cet égard. Aussi, on a continué les démarches visant à terme la construction d’une première résidence pour aînés autonomes de grande importance dans les Basques.

Pour 2021, le CLD des Basques continuera, entres autres, de suivre ses entreprises en lien avec l’évolution de leur situation par rapport à la crise générée par la pandémie et optimisera l’utilisation des nouvelles ressources humaines en lien avec la création du réseau Accès Entreprise Québec.

Vous pouvez consulter le rapport annuel sur le site internet du CLD des Basques au www.cld-basques.qc.ca.