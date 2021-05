La Caisse Desjardins Transcontinental-Portage connait une solide performance

Le 21 avril dernier, la Caisse Desjardins Transcontinental-Portage a tenu son assemblée générale annuelle virtuelle. Ce fut l’occasion pour les membres de prendre connaissance de ses plus récents résultats financiers. Ils ont ensuite bénéficié de quatre jours pour exercer leur droit de vote sur la ristourne.

Au terme de son exercice 2020, la Caisse affiche des revenus d’exploitation de 7,9 M$. Son volume d’affaires s’établit à 590 M$ pour la même période. Ses excédents avant ristournes aux membres atteignent 4 M$.

Grâce à sa performance, la Caisse a retourné 99 000 $ à ses membres et à la collectivité, soit 35 000 $ sous forme de commandites et de dons et 64 000 $ par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu.

Du 22 au 25 avril, les membres ont pu faire entendre leur voix grâce au vote en ligne portant sur le projet de partage des excédents recommandé par le conseil d’administration. Le projet de partage ayant été accepté, ce sont 599 641 $ qui seront retournés aux membres de la Caisse et à la collectivité sous forme de ristournes individuelles et collectives.

«Merci à nos membres qui, grâce à leur confiance, nous permettent de contribuer au mieux-être économique et social de notre communauté», mentionne Bruno Nadeau, président de la Caisse.

Lors de l’assemblée, les projets sélectionnés dans le cadre du premier appel de projets au Fonds d’aide au développement du milieu ont été annoncés. Au total, 20 000 $ seront remis pour les projets structurants sur l’ensemble du territoire. Voici ces projets : École primaire du Transcontinental – Pavillon St-David pour l’aménagement de la cour; Verger patrimonial du Témiscouata pour le projet de Marché mobile; CPE les Calinours pour un appui à l’ouverture de garderie en milieu familial;

Re-Source Familles pour l’aménagement du bâtiment (en collaboration avec la Caisse des Lacs de Témiscouata). Un second appel de projets aura lieu à l’automne prochain.

Avec un actif global de près de 307,5M$, la Caisse contribue au développement économique et social de ses quelque 10 449 membres et de la collectivité où elle est présente.