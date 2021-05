La Caisse Desjardins des Basques obtient de bons résultats

Le 21 avril dernier, la Caisse Desjardins des Basques a tenu son assemblée générale annuelle virtuelle. Ce fut l’occasion pour les membres de prendre connaissance de ses plus récents résultats financiers. Ils ont ensuite bénéficié de quatre jours pour exercer leur droit de vote sur la ristourne et l’élection des administrateurs.

Au terme de son exercice 2020, la Caisse affiche des revenus d’exploitation de 14,5 M$. Son volume d’affaires a augmenté de 8,5 %, pour s’établir à 885,5 M$ pour la même période. Ses excédents avant ristournes aux membres atteignent 5,8 M$, soit une croissance de 35,4 % au cours de la dernière année.

Grâce à sa solide performance, la Caisse a retourné 82 266 $ à ses membres et à la collectivité, soit 8 840 $ sous forme de commandites et de dons et 73 426 $ par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu.

Du 22 au 25 avril, les membres ont pu faire entendre leur voix grâce au vote en ligne portant sur le projet de partage des excédents recommandé par le conseil d’administration ainsi que sur l’élection des administrateurs.

Le projet de partage ayant été accepté, ce sont 783 770 $ qui seront retournés aux membres de la Caisse et à la collectivité sous forme de ristournes individuelles et collectives. «La Caisse sera ainsi en mesure d’appuyer des projets porteurs pour le milieu. Je tiens à remercier nos membres qui, grâce à leur confiance, nous permettent de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités», mentionne Julie Lamer, présidente de la Caisse.

Cinq postes étaient à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse et on avait reçu un nombre de candidatures égal au nombre de postes à combler pour 2 de ces groupes. Ont donc été élus par acclamation séance tenante: Annie Roussel pour le groupe A - Saint-Éloi et Pascale Malenfant pour le groupe D - Saint-Jean-de-Dieu .

Ainsi, 3 postes demeuraient à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse. Voici les résultats de l’élection des administrateurs au terme de l’exercice de votation en différé : Mario Bérubé pour le groupe B - Trois-Pistoles/Notre-Dame-des-Neiges, Marie-Eve Pelletier pour le groupe F - Saint-Mathieu-de-Rioux et Martin Landry pour le groupe H - Saint-Cyprien. Le nombre de candidatures reçues pour ce dernier groupe étant inférieur au nombre de postes disponibles, le président d’élection a proclamé ce candidat élu conformément à l’article 6.17 du Règlement intérieur caisse.

Avec un actif global de 460,2 M$, la Caisse Desjardins des Basques contribue au développement économique et social de ses quelque 11 917 membres et de la collectivité où elle est présente.