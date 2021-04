Groupe Lebel acquiert la scierie Temrex de Nouvelle en Gaspésie

Groupe Lebel annonce l’acquisition de la scierie de Produit Forestier Temrex. Ce complexe de transformation, établi à Nouvelle en Gaspésie, est un des principaux producteurs de bois de sciage de la péninsule gaspésienne, avec sa production annuelle de 130 millions de pieds mesure de planche (pmp) de bois. Plus de 140 employés contribuent aux activités de sciage, de rabotage et de séchage de bois d’œuvre résineux soit épinette, pin et sapin.

Au terme de cette transaction, Groupe Lebel et ses filiales gèrent maintenant 20 usines de sciage et sites de production à valeur ajoutée. L’organisation compte sur une équipe d’environ 1 200 travailleurs dans les secteurs des première, deuxième et troisième transformations du bois.

«Nous nous réjouissons d’intégrer ces nouveaux employés à la grande équipe de Groupe Lebel. L’usine de bois d’œuvre de Temrex possède une solide équipe de gestion. Cette acquisition renforce l’expertise distinctive de notre entreprise. Elle nous permet d’ajouter un site de production d’envergure à notre réseau d’usines, dans un territoire géographique complémentaire » affirme Frédéric Lebel, président-directeur général de Groupe Lebel.

GROUPE LEBEL

Groupe Lebel est une entreprise familiale bien établie dans le domaine forestier depuis plus de 65 ans. Joueur majeur de l’industrie de la transformation forestière dans l’est du Canada, l’entreprise se développe par le biais de nombreux investissements et acquisitions depuis plusieurs années. Ayant son siège social à Rivière-du-Loup dans le Bas-Saint-Laurent, l’employeur de choix est profondément enraciné dans le développement économique d’une vingtaine de municipalités et régions au Québec, en Ontario et dans le Maine.