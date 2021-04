Les Fibres de Verre Rioux gagnante du prix Santé et Sécurité au provincial

Les Fibres de Verre Rioux (FVR) remporte les grands honneurs au plus prestigieux concours entrepreneurial au Québec Les Mercuriades. L’entreprise remporte le grand prix en Santé et Sécurité, elle a aussi été finaliste dans la catégorie Employeur de l’Année. Rappelons que l’entreprise a aussi gagné le prix Ressources Humaines / Formation au dernier Sommet entrepreneurial des Basques.

C’est dans un contexte de relève d’entreprise familiale entre frère et sœur qu’une multitude d’initiatives innovantes ont été mise en place par Pascale Gagnon nouvelle propriétaire et son frère Jérôme Gagnon. «La synergie que nous avons créé dans ce contexte de relève a été grandement bénéfique pour l’entreprise qui cherchait à se démarquer pour le recrutement et la rétention de main d’œuvre» affirme Pascale Gagnon.

«Pour notre reconnaissance en matière de santé sécurité, c’est certain que d’avoir mis la santé et le bienêtre de nos employés au cœur de notre stratégie a été un élément déterminant. Nous avons été au-delà d’une simple mesure préventive, nous avons mis en place une foule de mesures favorisant autant la santé physique que mentale.»

«Pour la catégorie Employeur de l’Année, nous nous sommes démarqués à plusieurs niveaux et c’est pour l’ensemble de nos réalisations que nous avons été finaliste.» Les Fibres de Verre Rioux a en effet mis de l’avant un artillerie de mesures assez impressionnantes dont voici un très bref résumé : les employés reçoivent une participation aux bénéfices, accroissement des salaires et avantages de façon significative, augmentation du nombre de semaines de vacances, programme de formation interne en milieu de travail et de compagnonnage, amélioration des postes et de l’environnement de travail, programme santé et d’aide aux employés, implantation d’un verger et jardin collectif, construction et aménagement d’un gym de haute qualité, etc.

Les Fibres de Verre Rioux et Pascale Gagnon ne comptent pas arrêter en si bon chemin, ils poursuivront leurs actions leur permettant d’être reconnus comme l’un des meilleurs employeurs.