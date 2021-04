Une autre année de solide performance pour la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup

Le 8 avril dernier, la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup a tenu son assemblée générale annuelle virtuelle. Sous le signe d’une année de résilience et d’entraide, les administrateurs ont partagé des résultats très solides et rassurants aux membres.

Ces derniers ont pu constater que malgré la pandémie, la Caisse a non seulement présenté un bon bulletin financier, mais elle a aussi, par son engagement et sa considération pour le milieu, su être un joueur d’impact pour appuyer les entreprises, les organismes et les membres en ces moments particulièrement difficiles.

«Je suis fier de nos employés, de nos administrateurs et de notre organisation, car la dernière année a demandé beaucoup d’agilité et de courage afin de s’adapter aux nouveaux enjeux de nos membres et de notre milieu», partage Serge Ferrand, directeur général de la Caisse.

Au terme de son exercice 2020, la Caisse affiche des revenus d’exploitation de 23 M$, en hausse de 2,7 % par rapport à 2019. Son volume d’affaires a augmenté de 16,7 %, pour s’établir à 2,1 G$. Ses excédents avant ristournes aux membres atteignent 13,2 M$, soit une croissance de 43,5 % au cours de la dernière année.

Grâce à ses résultats remarquables, la Caisse a retourné 185 923 $ à la collectivité, soit 62 321 $ sous forme de commandites et de dons et 123 602 $ par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu. Ce sont particulièrement les secteurs de l’éducation et l’engagement social et humanitaire qui ont bénéficié de cet appui financier, permettant ainsi de répondre aux nouvelles réalités causées temporairement par la pandémie.

Les membres ont également été invités à se prononcer sur le changement de nom de la Caisse. En effet, au terme d’un vote favorable effectué en direct lors de l’assemblée, la Caisse portera dès cet automne le nom de la «Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup». Cette modification permettra ainsi à l’institution de poursuivre son parcours de modernisation.

Du 9 au 12 avril, les membres ont pu faire entendre leur voix grâce au vote en ligne portant sur le projet de partage des excédents recommandé par le conseil d’administration. Celui-ci ayant été accepté, c’est plus de 1,6 M$ qui sera retourné aux membres de la Caisse et à la collectivité sous forme de ristournes individuelles et collectives. «La Caisse pourra ainsi poursuivre son implication auprès des projets porteurs de notre milieu. Je tiens à remercier nos membres qui, grâce à leur confiance, nous permettent de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités», mentionne Christian Pelletier, président de la Caisse.

Quatre postes étaient à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse. Le nombre de candidatures reçues était inférieur au nombre de postes à combler, les administrateurs suivants ont donc été élus par acclamation :

Line St-Pierre, Éric Bélanger et Frank St-Pierre.

Avec un actif global de 1,01G$, la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup contribue au développement économique et social de ses quelque 24 968 membres et de la collectivité où elle est présente.