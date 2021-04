Deux nouvelles initiatives afin de soutenir les PME

Le gouvernement du Québec met en place deux nouvelles initiatives afin de soutenir et accompagner des PME de toutes les régions du Québec. Il s’agit des programmes Impulsion PME et Accès entreprise Québec.

Afin d’appuyer l’amorçage et le développement de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance dans toutes les régions, le gouvernement du Québec annonce la mise en place du programme Impulsion PME, administré par Investissement Québec et doté d’une enveloppe de 50 millions de dollars pour les deux prochaines années.

Ce programme permettra à des entreprises novatrices au stade de l’amorçage de franchir la phase de précommercialisation afin notamment d’attirer l’intérêt d’investisseurs en capital de risque. L’aide accordée comprendra principalement des prêts convertibles en capitaux propres selon un ratio d’appariement d’un dollar pour un dollar provenant d’investisseurs reconnus et privés.

Afin de soutenir la formation des conseillers en développement économique des MRC qui accompagneront les entreprises dans le cadre d’Accès entreprise Québec, le gouvernement a également annoncé l’attribution d’aides financières totalisant près de 2,7 millions de dollars à la Fédération québécoise des municipalités (FQM), à l’Association des professionnels en développement économique du Québec (APDEQ), au Centre Laurent- Beaudoin de l’Université de Sherbrooke et à l’École des entrepreneurs du Québec (EEQ). Doté d’une enveloppe de 97,5 millions de dollars, le réseau Accès entreprise Québec vise à renforcer les services d’accompagnement et d’investissement offerts aux entreprises dans toutes les régions du Québec afin d’accélérer le développement économique régional.

La ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours, et la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx, entameront une tournée régionale au cours des prochaines semaines afin de promouvoir le rôle des réseaux d’Investissement Québec régional et d’Accès entreprise Québec. Elles en profiteront pour présenter les ressources ainsi que les services d’accompagnement offerts aux PME de toutes les régions.

«Avec le réseau amélioré d’Investissement Québec régional et le nouveau réseau d’Accès entreprise Québec, nous avons maintenant une structure avec des ressources spécialisées pour soutenir les PME à tous les stades de leur développement. Avec le dévoilement de l’Offensive de transformation numérique il y a deux semaines et le lancement d’Impulsion PME, qui vient s’ajouter aux autres mesures déjà en place, les entreprises du Québec peuvent compter sur tous les outils nécessaires pour participer à la relance de l’économie», a mentionné Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation.

«La vitalité de nos régions repose sur le dynamisme des entreprises et sur une concertation accrue des acteurs économiques et des organismes locaux. Avec le réseau Accès entreprise Québec, les PME de toutes les régions du Québec auront désormais accès à des ressources et à des services d’accompagnement», a ajouté Marie-Eve Proulx, également ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent.