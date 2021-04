Découvre ta vraie nature, une nouvelle formation offerte aux amoureux du plein-air

La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs ainsi que trois autres centres de services scolaires au Québec ont lancé le 22 mars dernier une nouvelle Attestation d’études professionnelles (AEP), soit celle d’Opération et d’entretien d’un site récréotouristique. Le Carrefour Jeunesse-Emploi de Témiscouata est fier de faire partie de ce projet en offrant la portion théorique des cours à-même ses bureaux, puis en effectuant le suivi des participants à cette nouvelle formation.

Surnommé «Découvre ta vraie nature», le programme offre la chance aux amoureux de la nature de suivre une formation dans l’objectif de maitriser un large éventail d’aspects en lien avec l’entretien, l’opération et la gestion de parcs nationaux ou de terrains de camping, par exemple. «Le Carrefour assure le suivi de ces jeunes-là dans leur formation, que ce soit pour la partie théorique ou pour la partie technique sur le terrain. On va aussi assurer le suivi des élèves lorsqu’ils iront en stage et les aider à en trouver un. Ce qui est intéressant, c’est que les stages sont rémunérés», a révélé Caroline Dubé, conseillère jeunesse au Carrefour Jeunesse-Emploi de Témiscouata.

Cette nouvelle Attestation d’études professionnelles permet aux élèves de développer les compétences nécessaires pour assurer l’entretien et la réparation des installations et des infrastructures, des équipements et des matériaux se trouvant sur un site quelconque. Ces derniers apprendront également à veiller à la propreté et à la sécurité des lieux, puis développeront la responsabilité d’accueillir la clientèle, d’assurer la qualité du service et de recevoir les commentaires, les demandes et les plaintes des clients durant leur séjour.

La formation, offerte dans quatre régions du Québec, consiste en 1140 heures de cours théoriques et techniques, puis 420 heures en stage rémunéré. Au moment de leur stage, les élèves seront placés au sein d’une commission scolaire participante à l’extérieur de leur région, comme Charlevoix, Lanaudière ou l’Outaouais, pour effectuer leurs apprentissages sur le terrain.

Ces derniers obtiendront également plusieurs certifications, soit celle d’Abattage manuel sécuritaire, de secourisme en milieu de travail, une certification pour la chasse avec une arme à feu, une carte de conducteur d’embarcation de plaisance ainsi qu’une certification en santé et sécurité générale sur les chantiers de construction.

Pour cette première «édition» du programme, le Témiscouata compte quatre jeunes motivés qui suivent présentement la formation. «Ce qu’on souhaite le plus, c’est d’amener les élèves à faire leur stage à un endroit où ils auront la chance d’être embauchés par la suite. C’est vraiment le but ultime, qu’ils aiment leur expérience de stage et que l’employeur soit satisfait du travail effectué par l’élève», a admis la conseillère jeunesse du Carrefour Jeunesse-Emploi.