Un programme pour l'aide à la création d'emploi

La ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a annoncé des dépenses de 101,4 milliards de dollars étalées sur trois ans dans son premier budget à titre de ministre. Le gouvernement Trudeau souhaite ainsi relancer l'économie mise à mal avec la pandémie et l'aide d'urgences pour les entreprises et la création d'emplois est renforcée.

Ainsi, le nouveau budget introduit le Programme d'embauche pour la relance économique du Canada qui vient supporter les entreprises à réembaucher les employés mis à pied lors de la pandémie ou à accroitre leurs effectifs. La subvention proposée compenserait jusqu'à 50 % de la rémunération des employés.

Ce nouveau programme est temporaire et sera actif du 6 juin au 20 novembre 2021. Les employeurs admissibles auront alors à choisir entre la Subvention salariale d'urgence du Canada ou la nouvelle subvention proposée, selon la plus avantageuse pour eux.

La ministre Freeland a souligné que l'objectif est de faciliter autant que possible l'embauche de nouveaux travailleurs par les entreprises au moment de la réouverture de l'économie. Pas moins de 595 M$ sont consacrés à ces mesures.

FORMATION

De plus, le nouveau budget prévoit de nombreuses mesures d'appui à la formation et au recyclage des travailleurs. Le budget de 2021 propose de fournir un financement de 960 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour un nouveau programme de solutions pour la main-d'œuvre sectorielle.

Le financement contribuerait à concevoir et à offrir une formation adaptée aux besoins des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises et leurs employés.

De plus, le budget propose d'investir 298 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, dans un nouveau programme Compétences pour réussir qui aiderait les Canadiens de tous les niveaux de compétences à améliorer leurs compétences. Le programme financera des organismes qui conçoivent et dispensent de la formation pour améliorer les compétences fondamentales comme la littératie et la numératie, ainsi que les compétences transférables et générales. De plus, le financement appuiera la création d'évaluations et de ressources de formation qui seront offertes gratuitement en ligne à tous les Canadiens.

SUBVENTION SALARIALE

Le gouvernement libéral prolonge aussi jusqu'au 25 septembre 2021 la subvention salariale, la subvention pour le loyer et la mesure de soutien en cas de confinement pour les entreprises. À elles seules, ces trois mesures d'aides couteront 12,1 milliards de plus que ce qui a déjà été donné depuis le début de la pandémie.

Le budget propose également de réduire progressivement les taux de la subvention salariale et de la subvention pour le loyer, à compter du 4 juillet 2021, afin d'assurer l'élimination progressive des programmes, à mesure que les vaccinations sont administrées et que l'économie se remet en marche.