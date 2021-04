Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Bas-Saint-Laurent et Investissement Québec investissent dans Eau Limpide

Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Bas-Saint-Laurent et Investissement Québec ont annoncé le 14 avril un investissement dans Eau Limpide, une entreprise familiale de Saint-Simon-de-Rimouski qui embouteille et commercialise de l'eau de source naturelle depuis 25 ans.

Cet investissement majeur survient alors que les fondateurs d’Eau Limpide, Roger Bérubé et sa conjointe Jacqueline Cimon ont récemment vendu leur entreprise afin de prendre une retraite bien méritée. Les propriétaires souhaitaient assurer la pérennité de l’entreprise en cédant celle-ci à des intérêts locaux. La transaction, dont le montant n’a pas été précisé, a donc été conclue le 1er avril et ce sont quatre hommes d’affaires bien connus de la région qui se sont portés acquéreurs d’Eau Limpide, soit Jacques Pelletier, Gérald Albert, Michel Blier et Michel Ouellet.

L’investissement par les Fonds régionaux de solidarité FTQ Bas-Saint-Laurent et Investissement Québec contribuera à faciliter le processus d’acquisition et de transition d’Eau Limpide. Cet investissement permettra également d’adapter la production à l’équipement récemment acquis, de conclure de nouvelles ententes de distribution et de commercialisation et de bonifier l’image de marque de l’entreprise en misant sur son aspect régional.

C’est en 1996 que M. Roger Bérubé et sa conjointe ont fondé Eau Limpide, une entreprise familiale de Saint-Simon-de-Rimouski qui embouteille et commercialise de l'eau de source naturelle provenant des Appalaches. La compagnie québécoise distribue deux types de produits (eau de source de montagne et eau de source déminéralisée) en formats de 18, 11 et 4 litres. Embouteillée sur place, elle est notamment vendue chez Marché Richelieu, Metro, IGA, ainsi que dans de nombreuses épiceries, dépanneurs, pharmacies, bureaux et commerces du Bas-Saint-Laurent, du sud de la Gaspésie et du nord du Nouveau-Brunswick.

«Eau Limpide constitue un véritable joyau dans la région du Bas-Saint-Laurent. Nous sommes extrêmement fiers d’avoir l’opportunité de contribuer au rayonnement de cette entreprise reconnue dans tout l’Est-du-Québec et au Nouveau-Brunswick. Le soutien des Fonds régionaux de solidarité FTQ Bas-Saint-Laurent et d’Investissement Québec nous permettra d’atteindre de nouveaux sommets, de développer des marchés inexploités et d’assurer la pérennité d’une dizaine d’emplois à notre usine de Saint-Simon-de-Rimouski», déclare Jacques Pelletier, président-directeur général et chef des opérations d’Eau Limpide.