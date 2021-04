Plusieurs bonnes nouvelles pour la relance économique du Bas-Saint-Laurent selon Marie Eve Proulx

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, a accueilli avec enthousiasme le budget de dépenses déposé le 25 mars dernier par le gouvernement du Québec. Plusieurs des mesures et projets annoncés paveront la voie à une relance économique forte et durable dans la région, au bénéfice de tous les citoyens.

Parmi ces investissements, on note la poursuite des travaux de construction de l’autoroute 85. Il y a aussi 40 M$ pour le déploiement de la Stratégie de développement économique local et régional. Elle permettra d’assurer un soutien de qualité, cohérent et efficient partout sur le territoire québécois. Le réseau Accès entreprise Québec, annoncé à l’automne dernier, est l’une des mesures de cette stratégie.

Mme Proulx a également souligné que 127,2 M$ ont été octroyés pour la construction de Maisons des aînés, dont celle de Rivière-du-Loup (les travaux ont débuté l’automne dernier). Ces maisons des aînés visent à adapter davantage certains milieux de vie aux besoins des aînés. Elles accueilleront des aînés en perte d’autonomie modérée qui seront accompagnés jusqu’à la perte d’autonomie majeure. Au Bas-Saint-Laurent, les Maisons des aînés seront construites à Rivière-du-Loup et à Rimouski.

La construction de deux écoles primaires à Rivière-du-Loup (accessible aux élèves en 2024) et à Rimouski permettra également d’accueillir le nombre grandissant d’élèves.

De plus, des investissements de 523 M$ sur six ans permettront notamment de soutenir et relancer le secteur touristique, appuyer le développement du secteur forestier et du secteur bioalimentaire, moderniser les infrastructures régionales et mettre en œuvre des mesures en faveur du développement économique local et régional. Le gouvernement entend également soutenir les aéroports et les transporteurs aériens régionaux et bonifier l’aide aux transporteurs interurbains par autocar.

Afin de contribuer à la relance de l’économie des régions et de tout le Québec, le gouvernement augmente de 4,5 milliards de dollars le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031, le faisant passer de 130,5 milliards de dollars à 135,0 milliards de dollars.

«Le développement économique régional est une grande priorité pour le gouvernement. Nous devons conserver les grands centres forts et dynamiques, mais également des régions autonomes et tout autant performantes pour relancer l’économie québécoise. Avec des projets porteurs et innovants, nous nous assurons de relever les nombreux défis de société du Bas-Saint-Laurent», a commenté la ministre Marie-Eve Proulx.