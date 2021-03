Les Mercuriades: Groupe Morneau, Fibres de verre Rioux et le Cégep de Rivière-du-Loup finalistes

Les noms des 89 finalistes de la 41e édition du plus prestigieux concours d'affaires du Québec, Les Mercuriades, ont été dévoilés aujourd'hui par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Groupe Morneau de Saint-Arsène, Fibres de verre Rioux de Sainte-Françoise et le Cégep de Rivière-du-Loup figurent parmi les finalistes.

Groupe Morneau se retrouve finaliste deux catégories, soit Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton - Grande entreprise et Employeur de l’année - grande entreprise. Actif depuis près de 80 ans, Groupe Morneau se spécialise dans le transport de marchandises et les services logistiques. En misant sur son personnel, le groupe a su se démarquer comme employeur de choix, un statut qui lui a permis de maintenir sa croissance rapide des dernières années malgré le contexte pandémique et un virus informatique majeur.

Fibres de verre Rioux se retrouve elle aussi finaliste dans deux catégories, Employeur de l'année -PME et Santé et sécurité au travail - PME. Les Fibres de verre Rioux fabrique des pièces en fibre de verre durables et utiles à la société. Dans le but de promouvoir la santé mentale et physique, l’entreprise s’est dotée d’une salle d’entrainement, ainsi que d’un verger et d’un jardin collectifs. L’initiative a eu un effet certain sur le taux de roulement et le bienêtre des membres de son équipe.

Pascale Gagnon propriétaire le répète, « les employés de FVR constitue la plus grande richesse de l’entreprise et c’est pour cette raison que nous continuons sur notre lancée en poursuivant notre mission de devenir un employeur de choix.» Rappelons que l’entreprise a récemment été acquise par Pascale Gagnon et que toutes les belles actions misent en place ont été faites dans un contexte de relève avec l’ancien propriétaire Jérôme Gagnon. Un bel exemple de réussite de relève familiale entre frère et sœur. Rappelons que Les Fibres de Verre Rioux a remporté le prix Ressources Humaines/Formation au dernier Sommet entrepreneurial des Basques.

Le Cégep de Rivière-du-Loup est l'unique finaliste dans la catégorie «L'excellence en français» parmi les grandes entreprises. Le Cégep de Rivière-du-Loup est un établissement d’enseignement collégial accueillant plus de 1000 étudiants. Humoristique et positive, sa campagne publicitaire initiée par l'enseignant Benoit Dumais visant à corriger les petites fautes du quotidien a eu un impact réel, non seulement sur la qualité du français au sein de son personnel et de ses étudiants.

«Bravo à l'ensemble des finalistes! Nos entrepreneurs reconnus aujourd'hui sont des modèles et des sources d'inspiration pour toute la communauté d'affaires du Québec. Ils font preuve de ténacité et de courage pour maintenir leurs activités à travers cette situation sans précédent. Nous sommes conscients du rôle crucial qu'ils jouent un dans le dynamisme et la vitalité économique du Québec », a lancé Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life, et président d'honneur du concours.

Après le succès de la 40e édition virtuelle, les lauréats du concours Les Mercuriades seront annoncés en direct le 29 avril prochain à partir de 17h30. Pour l'occasion, une grande soirée de gala virtuel sera tenue et diffusée en direct sur la chaine Youtube et la page Facebook de la FCCQ. Dès maintenant, inscrivez-vous à l'évènement ici.