Thermopompes: attention aux vendeurs itinérants

Le téléphone sonne, vous répondez et voilà qu'on vous propose rapidement une rencontre afin de rencontrer un représentant de Transition énergétique Québec. On vous promet des économies et un spécialiste est même prêt à vous rencontrer à domicile. Si vous acceptez, vous venez de mettre le doigt dans l'engrenage de la vente de thermopompes à prix d'or.

Comme le rapportait déjà Info Dimanche en 2019, des vendeurs itinérants de thermopompes tenteraient de transformer l’air chaud en or pour leur seul profit. Il semble bien qu’ils soient encore actifs dans le Bas-Saint-Laurent alors que de nombreux lecteurs ont été contactés.

«J'arrive de vendre un système de 7 500$ plus taxes, eux ils le vendent 14 000$ et des fois c'est encore plus élevé !», lance un commerçant local qui s'inquiète de voir des gens être victimes de vendeurs sans scrupules.

«C'est triste parce que ces appareils-là n'ont aucune véritable garantie, ils sont souvent de piètre qualité et les acheteurs sont laissés à eux-mêmes. Ils doivent nous appeler, mais comprenez que j'accorde la priorité à mes clients», ajoute-t-il.

Plusieurs de ces commerçants jouent sur l’ambigüité de leur identité qui donne à croire qu'ils ont un lien avec un programme d'économie en matière d'efficacité énergétique comme Rénoclimat et Chauffez Vert. Selon nos informations, des lecteurs ont reçu des appels de gens se faisant passer pour Transition énergétique Québec.

Une fois le rendez-vous pris, toutes les tactiques connues de la vente sous pression sont mises à l'oeuvre, dont celle de l'offre «incroyable», mais éphémère et qu'il faut signer «tout de suite». Les victimes sont pressées à apposer leur signature à un contrat de vente qui inclut un plan de financement au taux d’intérêt exorbitant. «Les gens doivent se renseigner, faire appel à des entreprises locales, qui ont pignon sur rue», souligne un commerçant local qui a préféré ne pas être identifié.

«Nous avons vu beaucoup de promesses non tenues, d’économies qui ne sont pas au rendez-vous ou d’appareils bas de gamme vendus trois fois trop cher. De plus, ces entreprises ferment rapidement, il faut se montrer vigilant et comparer les prix, s’informer», nous mentionnait Charles Tanguay, responsable des partenariats stratégiques et des relations avec les médias de l’Office de la protection du consommateur en 2019.

À SAVOIR

Tout acheteur dispose au minimum de 10 jours pour annuler le contrat. Ce délai peut être porté à un an si le commerçant itinérant n’a pas de permis ou s’il a négligé certaines des obligations qui lui sont imposées par loi. Il faut aussi savoir que même si le vendeur a fait installer un nouveau système, la règle des 10 jours prévaut.

Lors d’une visite impromptue ou d’une demande de rencontre, il faut exiger de voir la licence de la Régie du bâtiment du Québec pour effectuer les travaux. Demandez-vous si le représentant détient un permis de commerçant itinérant de l’OPC, si son dossier à l’Office contient d’autres informations pertinentes. La compagnie a-t-elle des jugements inscrits à son encontre sur le site jugements.qc.ca? A-t-elle de bonnes références?

L’Office invite les consommateurs qui veulent en savoir plus ou qui souhaitent porter plainte à communiquer avec l’un de ses agents.

OPC

L’Office de la protection du consommateur (OPC) avise régulièrement les consommateurs qui ont fait affaire avec ce type d'entreprises qu’ils pourraient avoir droit à un remboursement.

D'ailleurs, plusieurs d'entre elles voient leur licence annulée par le bureau des régisseurs de la Régie des bâtiments du Québec pour des motifs de prête-nom; fausses déclarations; cessation illégitime d’activités d’entrepreneur de construction; travaux effectués sans détenir les bonnes sous-catégories et avoir utilisé les services de sous-traitants non titulaires d’une licence et manque de probité.