Marie-Hélène Collin quitte la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup

La présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Marie-Hélène Collin, a informé récemment les membres du conseil d’administration de sa décision de quitter l’organisme.

«C’est avec beaucoup de surprise que nous avons accueilli cette nouvelle et non sans regret que nous avons accepté sa démission», a commenté le président du conseil d’administration de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Guy April.

Le conseil d’administration débutera sous peu le processus d’embauche et Mme Collin a manifesté son désir de demeurer en poste le plus longtemps possible afin de faciliter la transition avec la personne choisie pour la remplacer.

«Nous tenons sincèrement à remercier Marie-Hélène de son dévouement, de sa grande implication et de son professionnalisme. Tous les membres du conseil d’administration de la Chambre souhaitent profiter de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur des succès dans ses nouveaux défis», conclut Guy April.