Un tout premier produit numérique signé Premier Tech

Premier Tech a annoncé le lancement de LivelineMC, le tout premier produit numérique de son groupe d’affaires Digital. Entièrement conçu par l’entreprise, LivelineMC vient offrir aux manufacturiers d’équipement un outil novateur permettant de transformer leur approche commerciale traditionnelle en une expérience 4.0.

LivelineMC mise sur des expertises et technologies provenant de l’industrie du jeu vidéo afin de permettre aux manufacturiers d’équipement de transformer leur processus de définition de solution grâce à la visualisation 3D. LivelineMC permet de visualiser, configurer et observer le fonctionnement d’une future ligne de production en temps réel grâce à une simulation réaliste et fluide des mouvements d'un équipement. Grâce à son interface intuitive, LivelineMC permet aux équipes de ventes de transformer tout processus d’achat en une expérience visuelle unique et immersive. Développé conjointement avec les équipes de Premier Tech Systèmes Automatisés – un groupe d’affaires de l’entreprise – LivelineMC est maintenant disponible pour tous les manufacturiers d’équipement voulant accélérer leur transformation numérique commerciale.

«À la suite de recherches exhaustives, nous avons constaté qu'aucune technologie semblable n’existait, alors nous l’avons créée! En positionnant ainsi la transformation numérique – non seulement manufacturière, mais aussi commerciale – au cœur de notre vision pour le futur, nos équipes sont à même d’accompagner nos clients grâce à des solutions intelligentes, connectées et intégrées, tout en soutenant l’accélération de leurs activités numériques», explique Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech.

Pour en apprendre davantage sur LivelineMC, vous pouvez visiter : www.ptdigital.com/fr/configurateur-liveline