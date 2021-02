Cuisine Expresso : une nouvelle offre alimentaire à Saint-Ludger

Cuisine Expresso ouvrira ses portes lundi, le 1er mars, au 232 rue Témiscouata à Rivière-du-Loup. «C’est un projet de longue date, nous ressentions le besoin d’avoir un deuxième lieu de production et de vente. L’opportunité s’est présentée à nous», a mentionné Sophie Bouchard, copropriétaire en compagnie de Catherine Fortin-Dubé et Stéphane Duclos.

Ces trois personnes sont également propriétaires du Café de la Brûlerie situé sur la rue Lafontaine. On retrouvera donc chez Cuisine Expresso une gamme de mets cuisinés incluant tous les items actuellement vendus au Café de la Brûlerie. D’autres produits maison seront développés par Catherine Fortin-Dubé et Sophie Duclos, toutes deux diplômées dans le domaine de la nutrition et passionnées par la bonne bouffe. La cuisine de production est effectivement située au sous-sol du bâtiment.

«L’emplacement était important pour nous, Saint-Ludger aura ainsi une offre alimentaire plus diversifiée», a ajouté Mme Duclos. «Nos produits s’adressent particulièrement aux travailleurs qui veulent avoir un sandwich pour le diner et aux familles un repas pour le souper», a ajouté Mme Fortin-Dubé. Le secteur compte en effet de nombreux travailleurs avec à proximité le parc industriel et l’entreprise Premier Tech.

Cuisine Expresso offrira aussi un service-traiteur, un bar à café et un micromarché d’alimentation. «Nous allons privilégier les producteurs locaux et régionaux», a souligné Catherine Fortin-Dubé. L’entreprise créera ainsi 6 nouveaux emplois à Cuisine Expresso qui s’ajoutent au même nombre d’employés au Café de la Brûlerie.