MRC de Rivière-du-Loup : maintien de la vitalité du secteur manufacturier en 2020 malgré la pandémie

Selon une étude réalisée annuellement par le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup (CLD), le secteur manufacturier démontre le maintien de sa vitalité.

Sous le signe de la pandémie, 2020 est une année d’exception. L’arrêt forcé ou le ralentissement imposé aux entreprises lors de la première vague ont engendré un repli du secteur manufacturier à l’échelle mondiale et celui-ci ne fait pas exception dans la MRC de Rivière-du-Loup.

Toutefois, bien que les différentes industries qui composent ce secteur semblent avoir été inégalement touchées, les chiffres démontrent globalement une très faible baisse. Cependant, les données de 2020 doivent être utilisées avec prudence aux fins de comparaison.

Au 31 décembre 2020, 100 entreprises manufacturières ont contribué à la vitalité économique de la MRC de Rivière-du-Loup. L’emploi s’est relativement maintenu avec 4 502 travailleurs et travailleuses comparativement à 4 514 en 2019. Malgré une année remplie d’incertitude, plusieurs entreprises ont augmenté le nombre de leurs emplois, entre autres, Pat BBQ, Premier Tech, Services Industriels RC et Usinage Jérôme Lebel.

Mis à part les emplois, les investissements engagés par le secteur manufacturier ont été importants en 2020, avec plus de 61 M$ en immobilisations et équipements, soit la 2e meilleure année. Des entreprises, telles que Atelier du Bois St-Laurent, Chéné-Sasseville, Prelco, Soucy Industriel et Tourbières Berger ont contribué à ce niveau d’investissements.