Un pas de plus pour Premier Tech au Portugal

Premier Tech a annoncé l’acquisition de l’entreprise portugaise H2PRO réalisée par son groupe d’affaires Eau et Environnement. Il s’agit d’une deuxième acquisition pour l’entreprise au Portugal, la première ayant eu lieu en 2013 à Montijo, près de Lisbonne.

La louperivoise souligne que cette acquisition accélérera sa croissance au Portugal grâce à l’intensification du développement de son réseau de commercialisation dans le secteur des installations de traitement des eaux usées pour usage commercial, communautaire et institutionnel. Forte de près de dix ans d’expérience dans le domaine, H2PRO se spécialise non seulement dans l’équipement destiné aux systèmes de stockage, de réutilisation ou de traitement de l’eau et des eaux usées, mais aussi dans l’installation et l’entretien de ceux-ci.

«En plus de consolider notre présence commerciale sur le marché européen, cette acquisition s’inscrit parfaitement dans notre volonté de longue date de protéger l’environnement et la santé en créant des milieux de vie attrayants et sûrs pour toutes nos communautés grâce à des solutions durables, écoresponsables et accessibles à tous», explique Henri Ouellet, président de Premier Tech Eau et Environnement.