Chaque décision que prend un entrepreneur de s’approvisionner auprès d’entreprises d’ici a des retombées sur les plans économique, environnemental et humain. Pour augmenter cette pratique et ainsi contribuer à la prospérité du Québec, le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent coordonne le déploiement régional du nouveau volet Faire affaire ensemble du Défi OSEntreprendre.

Ce volet vise à faire rayonner des entreprises qui se démarquent par l’évolution de leurs pratiques d’approvisionnement auprès de fournisseurs d’ici. Cette nouveauté s’ajoute aux volets Scolaire, Création d’entreprise et Réussite inc. de ce grand mouvement qui se déploie dans les 17 régions du Québec et donne accès à 800 000 $ en prix. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 9 mars à 16 h. Tous les critères d’admissibilité sont accessibles en ligne sur osentreprendre.quebec.

Pour en savoir davantage sur le volet Faire affaire ensemble, OSEntreprendre propose des articles et des outils pour nourrir la réflexion des entrepreneurs dans l’évolution de leurs pratiques d’approvisionnement sur le Carrefour Faire affaire ensemble.