Répertoire de la MRC de Témiscouata : y êtes-vous inscrit?

La MRC de Témiscouata procède actuellement à la mise à jour annuelle de son répertoire des entreprises qui rassemble près de 1 500 inscriptions d’entreprises et d’organismes présents sur le territoire des dix-neuf municipalités.

Le répertoire dresse un portrait général des différentes organisations et entreprises que l’on retrouve sur le territoire, selon les divers secteurs d’activités dans lesquelles elles œuvrent. Chaque entreprise ou organisation répertoriée détient une fiche informative avec ses coordonnées complètes, ainsi qu’une brève description.

Un moteur de recherche est aussi disponible, permettant de trouver rapidement une entreprise par son nom ou encore de faire une recherche par municipalité ou par secteur d’activités. Les inscriptions sont classées par 8 grandes catégories : Agriculture, foresterie, acériculture, chasse et pêche; Commerces; Construction et fabrication; Hébergement, restauration, loisirs et culture; Organismes communautaires et autres; Santé et éducation; Services; Transport.

La MRC de Témiscouata fait donc un appel à tous dans le but d’actualiser les données, tout en s’assurant que l’ensemble des entreprises y figurent et que les informations sont complètes. Il peut être consulté en tout temps sur le site Internet du Service de développement de la MRC: www.developpementmrctemiscouata.ca/repertoire-des-entreprises

Si votre entreprise ou votre organisme ne s’y trouve pas ou qu’il y a des modifications à apporter, vous pouvez cliquer sur l’un des deux boutons en bas de page du répertoire : «Soumettre une entreprise» ou «Mettre à jour mes coordonnées». Vous aurez à remplir un formulaire directement sur le site.

Il est aussi possible de contacter Claudine Boucher, conseillère en communication et promotion touristique par téléphone au 418 899-6725 ou 1 877 303-6725, poste 4412, par courriel à l’adresse : [email protected]