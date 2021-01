Les entreprises qui recrutent pourront entrer en contact avec des chercheurs d’emploi lors de l’édition 2021 de l’événement Le Bas-Saint- Laurent : en action pour l’emploi ! Présenté sous la forme d’un salon virtuel de l’emploi, l’événement se tiendra du 23 au 27 mars 2021.

Cet évènement régional d’envergure sur le thème de l’emploi poursuit sa lancée et s’adapte au nouveau contexte du marché du travail, afin de répondre aux besoins des employeurs et des chercheurs d’emploi. Lors de ce salon, les employeurs et les organisations auront accès à un bassin varié de chercheurs d’emploi, présenteront leurs offres d’emploi et pourront réaliser du clavardage via une plateforme virtuelle.

Vous êtes une entreprise ou un organisme, vous avez des postes à pourvoir et vous désirez avoir accès à un bassin de chercheurs d’emploi? Inscrivez-vous dès maintenant au salon virtuel de l’emploi. Les places sont limitées.

Pour plus d’information, pour connaître les modalités d’inscription ou pour obtenir un kiosque virtuel, consultez la page Web suivante : https://www.crdbsl.org/actualites/salon-virtuel-de-l-emploi-au-bas-saint-laurent

Le salon virtuel, piloté par la Direction régionale de Services Québec du Bas-Saint- Laurent, avec la collaboration du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et de nombreux partenaires des huit territoires de MRC de la région, est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.