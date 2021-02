Défi OSEntreprendre: la MRC de Témiscouata invite les nouveaux et futurs entrepreneurs à s’inscrire

La MRC de Témiscouata a donné le coup d’envoi à la 23e édition du Défi OSEntreprendre. Il est possible pour les entrepreneurs de poser leur candidature dans plusieurs catégories, qui comprennent les échelons : local, régional et national. De nombreux prix récompenseront les lauréats, et ce, à chacun de ces échelons.

«Le Défi OSEntreprendre offre une vitrine exceptionnelle pouvant mener les entrepreneurs de notre région à de belles opportunités d’affaires. C’est pourquoi notre MRC, par l’entremise de son service de développement, est fière d’appuyer cet important événement. En plus de générer des emplois chez nous, la création d’entreprises est essentielle à notre développement économique» indique Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata. «Nous avons grandement besoin de gens passionnés et créatifs qui savent faire preuve d’audace et mettre en œuvre leurs idées. Je souhaite la meilleure des chances à tous les candidats» ajoute-t-elle.

Le volet «Faire affaire ensemble» s’ajoute à la compétition officielle du Défi Osentreprendre 2021. Cette catégorie souligne les efforts des entreprises qui ont adopté des pratiques d’approvisionnement privilégiant l’achat auprès de fournisseurs locaux.

Comment participer? Tous les critères d'admissibilité, ainsi que la liste des catégories sont accessibles à l’adresse suivante : www.OSEntreprendre.quebec. Les personnes intéressées à participer au défi doivent se rendre sur ce site et suivre les directives. Il est possible de s’inscrire en ligne dans l’une ou l’autre des sept catégories officielles du Défi OSEntreprendre. Le dossier de candidature complet doit être déposé sur le site Web du concours avant mardi, le 9 mars 2021 à 16 h.

Pour des informations supplémentaires au sujet des catégories Création d’entreprise, Réussite Inc., Transmission d’entreprise et Faire Affaire ensemble, communiquez avec Simon Bossé, conseiller en développement à la MRC de Témiscouata au 418-899-6725 ou sans frais : 1-877-303-6725 poste 4435, par courriel à l’adresse [email protected]