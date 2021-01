CDE: 30 ans, ça se célèbre !

Il y a trente ans, des gens d’affaires de Rivière-du-Loup lançaient les activités du Centre des dirigeants d’entreprise (CDE) de la région de Rivière-du-Loup. Dès le départ, l’organisme avait pour mission de maintenir des liens d’entraide en favorisant les échanges sur le « comment faire et le savoir-faire », tout en encourageant le partage des expériences vécues par les dirigeants d’entreprises de la région.

Réseau apolitique et sans but lucratif, le CDE anime le milieu des affaires louperivois et fait la promotion de l’entrepreneuriat et de la relève en entreprise. L’année 2020-2021 représente tout un défi, comme en témoigne Yann Beaulieu, le président actuel. « En raison de la pandémie, il s’agit d’un moment particulier pour le CDE. Nous avons pris la décision de renouveler gratuitement l’adhésion de nos membres et de tenir nos dîners conférences sur le Web et en présentiel, en respectant, bien évidemment, les contraintes gouvernementales. »

Les activités du CDE consistent en un dîner-conférence présenté chaque mois de septembre à juin, incluant le souper de fin d’année qui couronne les dirigeants de l’année selon un vote secret des membres. En 2021, il y aura à cette occasion un prix Coup de cœur 30 ans.

Dans le paysage économique de la région, le CDE continue de promouvoir le transfert de savoir, d’expérience et d’information par le biais d’échanges et du réseautage.