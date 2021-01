C'est le temps de soumettre un projet à Emplois d'été Canada

Les entreprises et organisations qui souhaitent obtenir du soutien financier pour embaucher des jeunes de 15 à 30 ans disposent jusqu’au 29 janvier à midi, heure de l’Est, pour soumettre leur candidature au programme Emplois d’été du Canada (EEC) pour 2021. La période pour les projets s’étale du 26 avril 2021 au 26 février 2022.

L’an dernier, après une analyse rigoureuse des demandes par le député Maxime Blanchette-Joncas, 185 entreprises et organismes ont donc pu engager 220 jeunes pour des retombées de près de 900 000 $. Il s’agit de fonds injectés directement dans l’économie de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, précise le bureau du député.

«J’ai exercé des pressions immenses sur la ministre responsable du programme pour bonifier les montants disponibles pour notre circonscription, avec comme résultat une augmentation substantielle de près de 150 000 $ de plus que l’année précédente et plus de 250 000 $ comparativement à 2018», explique le député.

M. Blanchette-Joncas incite les employeurs potentiels à ne pas hésiter à tenter leur chance et à potentiellement bénéficier de cette main-d’œuvre très motivée : « Les jeunes qui participent au programme savent qu’il constitue une excellente occasion de parfaire leurs connaissances ou de les mettre en pratique, de pouvoir acquérir une expérience souvent cruciale dans leur parcours. Il arrive d’ailleurs parfois que certains y trouvent enfin leur vocation professionnelle», souligne le député.

«Pour les employeurs, non seulement obtiendront-ils ainsi du soutien financier, mais en plus, ils appuieront les efforts de ces jeunes pour intégrer ou ajuster leur cheminement sur le marché du travail. Ces entreprises accueilleront sûrement avec soulagement un tel coup de pouce, dans la situation actuelle.»

Les employeurs intéressés peuvent en apprendre plus sur le site du programme à l’adresse suivante :

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada.html