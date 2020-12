Soucy Industriel acquiert Mécanique industrielle GC

Soucy Industriel, une entreprise de Rivière-du-Loup fondée en 1931, a annoncé l’acquisition de Mécanique industrielle GC établie au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le but de consolider son offre sur la rive nord du Saint-Laurent.

«Cette acquisition nous permettra de poursuivre avec force notre croissance et compléter l’offre de service de Mécanique Industrielle GC en y ajoutant la grande capacité de Soucy Industriel à prendre en charge des travaux d’envergure grâce à une équipe de 250 travailleurs en chantier. Nous serons donc en mesure d’assurer la continuité des services déjà offerts par MIGC et de bonifier cette offre auprès des différents donneurs d’ordre importants du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Partageant déjà les mêmes valeurs, nous allons combiner nos forces pour continuer à mettre le client au cœur de nos priorités, en misant sur la qualité, l’efficacité, l’engagement grâce à des équipes extrêmement compétentes! De plus, tous les emplois seront maintenus et nous désirons conserver la même structure, nous n’avons pas l’intention de changer une recette gagnante», affirme Frédérick Soucy.

C’est aussi avec une détermination très claire qu’il affirme que Soucy Industriel a un rayonnement et une réputation enviables dans les industries qu’il dessert, que ce soit par la qualité de ses équipements, l’expérience client exceptionnelle que l’entreprise leur fait vivre et les impacts bénéfiques dont ces derniers profitent.

En faisant l’acquisition de l’entreprise Mécanique industrielle GC, Soucy Industriel fera également quelques investissements afin de maintenir le niveau de qualité et assurer une efficacité opérationnelle indéniable.

D’ailleurs Soucy Industriel avait déjà annoncé un contrat important dans la région du Saguenay pour le début de l’année 2021, cette acquisition régionale leur permettra d’offrir un service de proximité très efficace. «Nous prévoyons impliquer l’équipe de MIGC dès le départ pour ce projet, ce sera d’ailleurs une belle occasion d’unir nos forces pour la première fois.»

Avec près de 90 ans de savoir-faire accumulé et son leadership incontesté pour assurer des interventions plus efficaces, rapides et durables, et donc plus rentables, Soucy Industriel est considéré comme un partenaire d’excellence pour assurer la continuité optimale des opérations minières et industrielles des entreprises de l’Est du Canada. Soucy Industriel vit une forte croissance depuis maintenant 5 ans. Avec l’inauguration de ses installations à Fermont en 2012, l’acquisition du nouvel atelier à Rivière-du-Loup en 2017 et les investissements de plus de 3,5 millions pour la construction de son nouveau siège social

à Rivière-du-Loup en 2020, Soucy industriel désire diversifier son offre de services et souhaite s’établir dans plusieurs autres régions de l’Est du Canada au cours des prochaines années.