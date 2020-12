Un nouveau propriétaire pour Caravane 185 

L’entreprise spécialisée dans la vente et la location de véhicules récréatifs, Caravane 185 de Saint-Antonin, a officiellement changé de main. Le nouveau propriétaire, Jean-Philippe Cantin, est emballé par le nouveau défi et confirme déjà vouloir investir pour poursuivre le développement de l’entreprise.

La transaction entre M. Cantin, un homme d’affaires de la région de Québec, et l’ancien propriétaire, Gilles D’Amours, a été conclue plus tôt cet automne. Elle a cependant été officialisée au cours des derniers jours.

L’entente, dont le montant n’a pas été dévoilé, comprend les installations de Saint-Antonin, mais également toutes les autres succursales du groupe, soit Caravane Joubert 185 de Saint-Ulric (Matane), Caravane 185 d’Edmundston et Caravane Marco de Québec.

«J’avais une belle opportunité et j’ai décidé de la saisir, a partagé M. Cantin, vendredi. La vente et la location de véhicules récréatifs est un domaine qui m’intéresse et dans lequel je vois un beau potentiel. L’intérêt pour le camping et le plein air a explosé cet été et je crois que ça va se poursuivre dans les années à venir.»

Jean-Philippe Cantin a œuvré auparavant dans le domaine des télécommunications. Il mentionne être très heureux de ce nouveau défi, soulignant que l’industrie est synonyme de vacances, de bon temps en famille et de plaisir pour la clientèle. «C’est stimulant», assure-t-il.

L’entrepreneur, qui connaît bien la région et le Bas-Saint-Laurent pour avoir fait ses études universitaires à Rimouski, ne cache pas vouloir assurer la croissance de Caravane 185 en procédant à des investissements. Il a d’ailleurs visité chacun des concessionnaires au cours des deux derniers mois.

«On veut maximiser le potentiel qu’on peut avoir dans chacune des succursales», a-t-il indiqué, n’écartant pas la possibilité d’effectuer, éventuellement, de nouvelles acquisitions.

Caravane 185 est une entreprise dont le nom n’est plus à faire dans l’Est-du-Québec, et même l’est du Canada. Rappelons que le Groupe Caravane 185 s'est classé premier au pays en 2019 pour Freedom Express, un prix haute reconnaissance qui démontre l'expertise du groupe. L'entreprise faisait alors aussi partie du million dollars club de Freedom express, preuve du dynamisme de l'équipe en place.